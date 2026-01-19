La Vega Lagunera registra un incremento notable del nivel freático durante las últimas semanas

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la empresa mixta Teidagua, continúa monitorizando la evolución del ciclo integral del agua de la Vega Lagunera, con especial atención a las variaciones de su nivel freático durante distintas épocas del año. En este sentido, en las últimas semanas se ha detectado una subida significativa de estas aguas subterráneas, que ha llegado a rozar los cinco metros de crecimiento, situándose a sólo 1,9 metros de profundidad.

El presente invierno se está consolidando como uno de los más lluviosos de los últimos años en La Laguna. Varias borrascas han descargado abundantes precipitaciones con una intensidad media, no excesivamente alta, lo que ha favorecido significativamente la infiltración del agua en el terreno.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, detalló que “a principios del pasado mes de diciembre, la profundidad media que detectamos en varios pozos de la ciudad donde tenemos sensores instalados era de 6,5 metros respecto a la superficie. Apenas un mes después, el nivel ha subido casi cinco metros, lo cual representa una magnífica noticia para nuestras reservas hídricas y para el sector primario del municipio”.

En esta línea, el concejal de Aguas de la Corporación local, Ángel Chinea, explicó que la empresa mixta Teidagua, en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, monitoriza el nivel del agua subterránea a través de tres pozos estratégicamente seleccionados, así como la escorrentía que se produce en toda la cuenca y que discurre por el barranco de La Carnicería hasta las zonas más bajas del área metropolitana.

Asimismo, el edil añadió que este acuífero subterráneo funciona como una infraestructura hidráulica natural que cumple una doble función: almacenar agua para su posterior uso agrícola e infiltrar las aguas de escorrentía generadas en la cabecera de la cuenca, protegiendo indirectamente las zonas bajas del municipio.

Por último, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, señaló que “teniendo en cuenta que el ascenso del nivel freático ha experimentado una subida de cerca de cinco metros, y tomando como referencia que la superficie aproximada de la Vega Lagunera es de unos 3,5 km², podemos asegurar que esta cantidad es equiparable a unas 5.000 piscinas olímpicas”.

Este avance se une a otras grandes noticias del último año, ya que la propia empresa mixta informaba en mayo de 2025 de una recuperación del nivel freático de la Vega Lagunera, respecto al mismo mes del año anterior, que subía 2,5 metros en ese período.

Otro dato relevante es que el barranco de La Carnicería no ha superado este invierno los 30 centímetros de altura, lo que demuestra la eficacia del sistema natural de infiltración de esta zona de la ciudad en la gestión de las aguas pluviales y la protección contra inundaciones.

Beneficios para el sector primario

La agricultura en la Vega Lagunera es periurbana, vital para la soberanía alimentaria local, que busca revitalizarse mediante el cultivo de forrajes y alimentos frescos, apoyada por el Ayuntamiento de La Laguna con redes de riego y la recuperación de tierras públicas para el autoabastecimiento y la tradición agrícola local.

En este punto, se combina y entremezcla lo rural y lo urbano, con un enfoque en la producción para el consumo local y el sector ganadero. Se priorizan forrajes (avena, cebada, alfalfa, maíz) para la ganadería local, además de hortalizas y otros productos frescos que van directo del campo a la mesa.

Por todo ello, se hace crucial la protección de estos terrenos y asegurar el acceso al agua, especialmente ante el calentamiento global y las previsiones climáticas para los próximos años. El Consistorio trabaja en tres líneas fundamentales: establecer redes de riego con agua regenerada, recuperar y poner a disposición del sector tierras públicas para cultivo y fomentar la colaboración entre agricultores y ganaderos para aumentar el autoabastecimiento.