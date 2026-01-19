La Laguna aumenta su presupuesto en políticas sociales en un 8,96% hasta superar los 26 millones de euros

La Laguna destinará más de 26 millones de euros en 2026 a las políticas sociales. El presupuesto de la corporación para el presente ejercicio contempla un incremento del 8,96% en el área de Bienestar Social y Calidad de Vida, hasta alcanzar los 26.058.434 euros, lo que supone el 12% del presupuesto municipal.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, defiende que “la atención social está en el centro de la acción política de este grupo de Gobierno, que desde hace años viene priorizando las actuaciones en materias de ayuda a domicilio, recursos alojativos, la atención a los mayores y a las personas con discapacidad o las ayudas de carácter asistencial de urgencia. El incremento en el presupuesto municipal refleja esta prioridad, que no solo se sustenta en la acción directa del Ayuntamiento, sino en las ayudas a las organizaciones y entidades del tercer sector, que realizan una labor imprescindible a la hora de atender realidades sociales allí donde la administración no puede llegar”, expresa el alcalde.

La concejala de Bienestar Social, María Cruz, incide en este aspecto, señalando que en las cuentas públicas en materia en el área de Bienestar Social y Calidad de Vida para este ejercicio “se han reajustado las partidas y los capítulos con el fin de reforzar las prestaciones, incrementar la atención a las urgencias y a las personas en situación de exclusión, y mantener los distintos servicios, con especial incidencia en la atención a los mayores”.

El servicio de ayuda a domicilio se incrementa en 1.843.644 euros, hasta los 7,7 millones de euros, culminando así el proceso de licitación iniciado el pasado año. Se trata de un recurso fundamental para personas mayores o dependientes y sus entornos familiares, que atiende una media de 1.200 personas al mes. Se destina a atender a las personas residentes en el municipio que necesiten un soporte en el desarrollo las actividades básicas de la vida diaria, incluyendo cuidados de carácter físico, psíquico y social.

Paralelamente, se mantienen las partidas para la gestión del recurso alojativo municipal de baja exigencia Clemencia Hardisson (con un presupuesto de 610.000 euros); para las ayudas al alquiler de vivienda para familias con necesidades especiales (dotadas con 677.269 euros); y para los pisos tutelados (con 1.969.507 euros), destinados principalmente a personas en situación de calle y a personas y familias afectadas por desalojos o desahucios carentes de redes de ayuda. Además, se duplican las ayudas a la conservación y rehabilitación de viviendas (pasando de 60.000 a 120.000 euros), de cara a mejorar la habitabilidad de los hogares familiares.

El capítulo de inversiones se incrementa en 379.059 euros, para afrontar, entre otras actuaciones, las obras de adecuación del inmueble donde se ubicaban las antiguas cocheras de la calle Marqués de Celada, con el objetivo de convertirlo en un centro social, que albergará tanto la nueva sede de la Asociación de Mayores Padre Anchieta como dependencias para rehabilitación y atención a la discapacidad, entre otras funciones.

Se mantienen las cuantías destinadas a acciones de dinamización para mayores (gestionadas a través de un encargo a Muvisa con un presupuesto de 751.836 euros), al convenio con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife para el turismo social (60.000 euros) y el servicio de teleasistencia (85.000 euros), ayudas alimenticias a menores (100.000 euros) y mayores (146.000 euros), así como las actividades, ayudas y servicios relacionados con la asistencia a menores (251.720 euros) y personas con discapacidad (200.000 euros). Se incrementa hasta los 507.150 euros la partida para el Centro de Día Acaymo.

De igual modo, se mantienen las subvenciones nominativas a las aproximadamente 50 entidades del tercer sector en el municipio, aumentando ligeramente el importe de algunas de ellas, sobre todo aquellas que tienen carácter asistencial de urgencia como la atención de emergencias sociales 24 horas (170.000 euros) y comedores sociales (154.000 euros).

Por último, el presupuesto del área consigna 2.230.977 para las siete escuelas infantiles municipales, seis de las cuales se gestionan a través del encargo a la empresa pública Muvisa y la séptima directamente desde el Ayuntamiento.