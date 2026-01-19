La Laguna amplía su red de recarga gratuita para vehículos eléctricos con nuevos puntos en Bajamar y Los Majuelos

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, continúa avanzando en su compromiso con la movilidad sostenible y la reducción de emisiones contaminantes con la puesta en servicio de dos nuevos puntos de recarga gratuitos para vehículos eléctricos, situados en Bajamar y en Los Majuelos.

Las nuevas estaciones se han instalado de manera estratégica en la zona de Lagunamar, en el núcleo costero de Bajamar, y en la concurrida Avenida de La Libertad, en Los Majuelos, dos de los principales ejes residenciales del municipio, ampliando así la red municipal de infraestructuras destinadas a fomentar el uso de vehículos no contaminantes tanto en entornos costeros como urbanos.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señaló que “cada vez son más los vecinos y vecinas que apuestan por el vehículo eléctrico, y desde el Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de adaptar los servicios públicos a esa realidad”. “Estas nuevas instalaciones responden a una demanda creciente y a una forma de entender la movilidad más respetuosa con el medio ambiente”, añadió.

Los equipos, de la marca Schneider, cuentan con dos tomas de 11 kW cada una, lo que permite realizar recargas semirrápidas adecuadas para el uso diario. Se trata, además, de puntos de uso completamente gratuito, financiados e instalados directamente por el Ayuntamiento de La Laguna.

Una de las principales ventajas de estos puntos de recarga es su facilidad de uso, ya que no requieren tarjetas, aplicaciones móviles ni ningún tipo de registro previo. “Queremos que el acceso a la recarga sea sencillo y universal, eliminando barreras tecnológicas y facilitando su utilización por cualquier persona”, explicó Hernández.

El edil destacó además que esta actuación se enmarca en una estrategia municipal más amplia orientada a la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire. “Hablar de movilidad sostenible es hablar de salud, de bienestar y de futuro, y por eso seguimos invirtiendo en infraestructuras que ayuden a avanzar hacia un modelo de transporte más limpio”, subrayó.

Desde el Ayuntamiento se remarca también la importancia de extender este tipo de servicios tanto a zonas con alta afluencia de visitantes, como Bajamar, como a núcleos urbanos consolidados como Los Majuelos, garantizando una distribución equilibrada de las estaciones en todo el municipio.

El Consistorio continuará ampliando de forma progresiva la red municipal de terminales de recarga para vehículos eléctricos, con el objetivo de favorecer un modelo de movilidad más responsable, accesible y acorde a las necesidades actuales de la ciudadanía, reforzando así el compromiso de La Laguna con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.