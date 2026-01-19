El Consistorio de La Laguna impulsa la mejora y la ampliación de las instalaciones deportivas del pabellón Juan Ríos Tejera

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes, ha puesto en marcha durante este mes de enero un proyecto de adecuación y rehabilitación de la antigua zona de las cantinas del Pabellón Juan Ríos Tejera para su transformación en una zona de gimnasio para la mejora de la formación física de usuarias y usuarios habituales de esta instalación.

El presidente del OAD y concejal de Deportes de la Corporación local, Badel Albelo, explicó que “esta intervención vendrá a dar respuesta a una petición histórica de los clubes que solicitaban ganar un nuevo espacio para el desarrollo de sus distintas sesiones de entrenamiento y mejorará nuestras prestaciones generales para el desarrollo de distintas disciplinas en el municipio”.

El edil lagunero avanzó que ya se están acometiendo las primeras labores de acondicionamiento del entorno y que, a continuación, se procederá a la instalación de un nuevo pavimento y a la ubicación de distintos aparatos de gimnasia y otros elementos focalizados en la tonificación.

Badel Albelo recalcó que “esta actuación responde a una demanda real de los equipos y deportistas relacionados con el Pabellón Ríos Tejera y forma parte de nuestro compromiso con la mejora continua de las instalaciones públicas municipales, apostando por espacios más seguros, funcionales y adaptados a la práctica de múltiples disciplinas y a todos los niveles”.

Esta intervención programada por el Consistorio permitirá optimizar el espacio disponible, ampliando las zonas destinadas a la práctica deportiva y mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad del pabellón, una instalación clave para el desarrollo de la actividad deportiva de clubes y colectivos históricos de La Laguna.

En última instancia, Badel Albelo recordó que este entorno de la ciudad se ha convertido en un lugar de referencia para el deporte lagunero con otras instalaciones anexas como el Pabellón Alberto Delgado, que también ha sido objeto de mejoras recientemente, tanto en las condiciones de su pista como en su cubierta, que presentaba algunas filtraciones en años anteriores.