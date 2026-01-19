El Ayuntamiento de La Laguna ultima las obras de mejora del camping de Punta del Hidalgo

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna encara los últimos meses de trabajo para la mejora definitiva de las instalaciones del Camping de Punta del Hidalgo, una de las pocas instalaciones insulares habilitadas para el estacionamiento y pernoctación de caravanas y autocaravanas, así como casetas de campaña.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal competente en esta materia, Ángel Chinea, acudieron esta semana a este recinto con personal técnico de la Corporación local para comprobar in situ el avance de las obras y conocer la previsión de los próximos meses.

El primer edil del municipio destacó que “ya hemos estrenado importantes mejoras a lo largo del 2025, que han repercutido significativamente en la experiencia de nuestros visitantes. Esto se refleja en el alto grado de ocupación que se viene registrando desde su reapertura y las buenas críticas recibidas en las últimas encuestas de satisfacción realizadas, donde el 90% de las personas tanteadas recomendarían este camping a amistades y familiares”.

Chinea detalló que “gran parte de los esfuerzos actuales se están centrando en terminar las obras del edificio principal, en el que se han eliminado estructuras en mal estado, se han construido nuevos muros de refuerzo, se ha impermeabilizado parte del techado y se ha acondicionado el resto de la instalación”. La previsión es que este emplazamiento esté listo a lo largo del mes de febrero y albergue la recepción del complejo, las oficinas del personal de gestión y el de vigilancia, que actualmente desarrolla sus labores en una caseta provisional.

“El objetivo es que estas actuaciones culminen en este primer trimestre del año, pudiéndose estrenar gran parte de estas novedades durante la próxima Semana Santa, donde habitualmente contamos con un lleno absoluto de las plazas ofertadas en el camping”, añadió Chinea.

Obras complementarias

El concejal lagunero también avanzó que, una vez demolida la antigua Casa del Vigilante y acondicionada dicha parcela, la intención del Ayuntamiento es ubicar en esta zona diferentes mesas y bancos tipo picnic para el ocio y disfrute de los campistas, con zonas de sombra específicas vegetales y estructurales.

Otro aspecto que se está mejorando en esta infraestructura es el vallado perimetral del camping, con mallas de privacidad de cara al exterior y una mejora significativa de la seguridad de todas las parcelas, que será una realidad también el próximo mes. A este respecto, también se procederá a la plantación de nuevas especies vegetales, incluyendo plantas aromáticas y otras variedades que embellecerán el entorno.

Por otro lado, se han rehabilitado un gran número de baños repartidos por las parcelas y zonas comunes. El próximo paso será la creación de servicios adaptados para personas con discapacidad motora y visual y uno ostomizado, tal y como establece la normativa vigente en esta materia.

Por último, se ha actualizado la señalética general del camping con indicaciones de interés para el visitante, se han mejorado las tomas eléctricas para las caravanas y autocaravanas, se han acondicionado el resto de las zonas ajardinadas y se ha revisado y actualizado todo el sistema contra incendio.

Las personas interesadas en reservar una plaza en este camping disponen de 24.000 metros cuadrados de extensión, con una capacidad alojativa de unas 250 personas, repartidas entre un total de 63 parcelas habilitadas. Todas las solicitudes deberán canalizarse a través de la nueva web de reservas.