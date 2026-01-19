El Ayuntamiento de La Laguna acondiciona la calle Santa Catalina de Siena, en el entorno de Princesa Yballa
Los trabajos se están centrando en la ampliación de las zonas peatonales y en la mejora general de la accesibilidad y la seguridad de esta vía.
La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna está actuando durante este mes de enero en distintos tramos de la calle Santa Catalina de Siena, en el entorno de Princesa Yballa, para mejorar la accesibilidad de esta vía y la seguridad de la misma, tanto para peatones como para vehículos.
El máximo representante de este Departamento, el edil lagunero Ángel Chinea, ha detallado que “actualmente estamos ejecutando trabajos en varios espacios de estacionamiento público, ampliando los metros disponibles asociados a las plazas en batería”.
“Otro aspecto fundamental de esta obra ha sido la ampliación de las aceras y otras zonas peatonales afectadas, una preocupación recurrente que nos trasladaban los propios vecinos y vecinas, ya que el ancho transitable estaba muy limitado”, agregó el concejal, el cual remarcó que la capacidad de estacionamiento no se verá comprometida o alterada en ningún caso.
Chinea explicó que otro condicionante que se ha tenido en cuenta en este proyecto ha sido la reposición del pavimento transitable cercano a los alcorques, sin afectar de manera alguna al riego y el mantenimiento de los árboles y las especies vegetales que embellecen y dan zonas de sombra a la vía.
En su última fase, se aprovechará esta intervención para mejorar el rebaje peatonal de algunas aceras y seguir contribuyendo a una mejor accesibilidad de este punto del municipio en el que confluyen varios complejos residenciales, negocios comerciales y de restauración y el propio Centro Ciudadano de Princesa Yballa.
- Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata
- Una de las carreteras en peor estado de Tenerife está más cerca de su arreglo: la subida a la Mesa Mota recibirá 1,2 millones
- Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna
- El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo
- Casa Peter baja la persiana tras más de seis décadas como pionero del perrito caliente en Tenerife
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial
- El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna