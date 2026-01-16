La Policía Local de La Laguna inicia una campaña de prevención de acoso escolar en los centros educativos

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local, ha puesto en marcha recientemente una campaña de prevención y detección de casos de acoso escolar en los centros educativos del municipio, reforzando la presencia de agentes en los centros y colaborando directamente con los responsables directivos de colegios públicos y concertados, centros integrados de formación profesional e institutos. Esta propuesta de ‘Bullyng cero’ se viene desarrollando desde finales del pasado año y se extenderá a lo largo del presente curso.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, recalcó que “para acabar con este tipo de conductas, que por desgracia se siguen registrando en las aulas, tenemos que aunar esfuerzos y ponernos a disposición del profesorado, el alumnado y las familias implicadas para poder actuar a tiempo y no tener que lamentar ningún tipo de daño físico, psicológico o social en la víctima”.

Por su parte, el concejal lagunero de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, hizo hincapié en “el repunte que ha tenido este tipo de agresiones en los últimos años, como consecuencia de la aparición de nuevos medios digitales, especialmente las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea, y su alta popularidad entre los más jóvenes”.

El representante municipal también incidió en otro aspecto fundamental en el que se está poniendo el foco durante esta acción, que es la grabación y envío de contenidos sensibles entre los menores y su posterior difusión a través de las plataformas digitales o el uso de la Inteligencia Artificial para manipular estas fotos o vídeos. A este respecto, hay que recordar que estas infracciones ya están tipificadas como delito, con sanciones específicas en función de la gravedad del caso.

“Por todas estas circunstancias, hemos querido poner en marcha esta iniciativa, que comienza con una visita de presentación al director o directora del complejo educativo, para exponerle los objetivos de la campaña y recabar sugerencias o aportaciones que nos ayuden a actuar de manera preventiva ante un acoso escolar, una situación de absentismo escolar de un menor o, incluso, el consumo de estupefacientes entre este sector poblacional”, expuso el edil.

La Policía Local de La Laguna ha programado visitas diarias aleatorias a colegios, CIFP e institutos de los seis distritos del municipio, tanto en el momento de entrada y salida, como durante los horarios de recreo. Además de las reuniones previstas con el personal directivo, se contactará con las asociaciones de padres y madres para tener conocimiento y prevenir incidentes que tengan lugar fuera de las aulas.

Charlas formativas en los centros educativos

Uno de los aspectos clave de estas reuniones informativas previas es ofrecer y coordinar con los centros y las familias implicadas el desarrollo de varias charlas formativas sobre todas estas problemáticas sociales, adaptadas a las necesidades que cada colegio o instituto solicita en función del tipo de incidentes que se han registrado en los últimos cursos.

En este punto, se contará con la implicación de agentes de la Policía Local que cuentan con formación específica para impartir estas ponencias, aclarar dudas del alumnado y diseñar acciones educativas que ayuden a los menores a conocer los riesgos que entrañan estos comportamientos, las formas de comunicar estos hechos (tanto si se es víctima o conoce un caso cercano) y las consecuencias a las que se exponen como posibles infractores.

“Hoy en día, cada centro cuenta con protocolos específicos para situaciones de bullyng, otros tipos de acoso, absentismo escolar o consumo de drogas, todo ello coordinado con las administraciones competentes en la materia, pero en este caso lo que queremos es reforzar estos procedimiento con un refuerzo específico en materia de prevención, ya sea con presencia policial, charlas o cualquier otro recurso que nos soliciten”, añadió Badel Albelo.

Otro recurso clave que se está ofreciendo al personal directivo es la visita aleatoria de representantes de la Unidad Canina de la Policía Local de La Laguna para la detección de sustancias estupefacientes y como elemento disuasorio, tanto en el interior como en los alrededores de los colegios e institutos laguneros.

Asimismo, durante estos encuentros se han recordado los números de teléfono de emergencia para alertar de cualquier incidencia y otros datos de contacto directo del inspector y los subinspectores responsables de esta campaña.

La Policía Local de La Laguna está ahora inmersa en esta acción de ‘Aulas seguras, bullying cero’, tras culminar otras iniciativas durante los últimos meses como ‘Navidad 100% segura’, focalizada en evitar la conducción bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas; y ‘Juguete seguro’, cuyo propósito era garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad a la hora de comercializar este tipo de artículos, especialmente en esta última época festiva.