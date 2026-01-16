La Laguna refuerza la formación financiera de los jóvenes a través del proyecto educativo FINEXIT

El municipio de La Laguna acogió este martes la actividad educativa FINEXIT. El escape room financiero, una propuesta innovadora dirigida al alumnado de Formación Profesional, promovida por el CIFP La Laguna y desarrollada con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación y Juventud, que combina aprendizaje, juego y trabajo en equipo para reforzar los conocimientos en materia de educación financiera de una forma práctica y participativa.

El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, visitó la guagua itinerante en la que se desarrolla la actividad, conociendo de primera mano el funcionamiento del escape room y la metodología pedagógica empleada. Durante la visita, pudo comprobar la implicación del alumnado y el carácter innovador de una propuesta que conecta los contenidos formativos con situaciones reales de la vida cotidiana.

La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de España y Fundación MAPFRE, propone una experiencia inmersiva que traslada al alumnado a un escenario de ficción en el que deben resolver distintos retos vinculados a la toma de decisiones económicas, la gestión financiera y el emprendimiento, todo ello en un tiempo limitado y mediante dinámicas cooperativas.

“FINEXIT es un ejemplo claro de cómo se puede innovar en educación y hablar de economía y finanzas de una manera cercana, atractiva y comprensible para los jóvenes”, señaló Eiroa, quien subrayó que “la educación financiera es una herramienta fundamental para que nuestros estudiantes puedan desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en su futuro personal y profesional”.

Aprender desde el entretenimiento

El escape room está diseñado para estudiantes y se apoya en una narrativa que plantea una misión que debe resolverse a través de diferentes pruebas. Cada uno de estos retos trabaja conceptos financieros básicos como el ahorro, la inversión, la gestión del riesgo o la planificación económica, fomentando al mismo tiempo habilidades transversales como el pensamiento crítico, la cooperación y la toma de decisiones.

“No se trata solo de adquirir conocimientos teóricos, sino de experimentar situaciones en las que los jóvenes deben aplicar lo aprendido, reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones y trabajar en equipo”, explicó el concejal, quien añadió que “este tipo de experiencias refuerzan el aprendizaje y lo hacen mucho más significativo”.

Desde la concejalía de Educación y Juventud se valora especialmente el enfoque práctico de FINEXIT y su capacidad para responder a una necesidad real detectada entre la población joven, como es la falta de conocimientos financieros suficientes para afrontar cuestiones básicas del día a día. En este sentido, el proyecto contribuye a reducir esa brecha formativa mediante una propuesta adaptada al perfil del alumnado.

Eiroa destacó además que “La Laguna apuesta por una educación que vaya más allá del aula tradicional, incorporando iniciativas que despierten el interés del alumnado y lo preparen mejor para los retos del presente y del futuro”. “Nuestro objetivo es ofrecer oportunidades formativas que complementen el currículo y aporten herramientas útiles para la vida”, añadió.

La celebración de FINEXIT en el municipio se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento de La Laguna para promover una educación innovadora, conectada con la realidad social y económica, y orientada al desarrollo integral de la juventud, reforzando competencias clave para su inserción laboral y su participación activa en la sociedad.