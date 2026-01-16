La Laguna organiza una veintena de dispositivos integrales de limpieza hasta mediados de año en barrios y pueblos del municipio

El área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna ha programado hasta mediados de año una veintena de dispositivos integrales de limpieza en distintos pueblos y barrios del municipio, con el objetivo de reforzar y complementar las labores ordinarias que se desarrollan a diario en todos los núcleos urbanos.

Estas actuaciones permiten llevar a cabo intervenciones intensivas y planificadas en zonas concretas, concentrando en un corto periodo de tiempo diferentes trabajos de limpieza y mantenimiento urbano. Entre las tareas que se desarrollan se incluyen la limpieza en profundidad de calles y aceras, baldeo manual y mecánico, retirada de residuos voluminosos, limpieza de imbornales, desbroce y eliminación de hierbas, así como la puesta a punto de papeleras y otros elementos de mobiliario urbano.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explicó que estos dispositivos “no sustituyen el trabajo diario que se realiza en todos los barrios y pueblos del municipio, sino que lo refuerzan, permitiendo actuar de manera más intensiva allí donde se detecta una mayor necesidad o en enclaves que requieren una atención específica”.

Hernández señaló además que estas actuaciones “contribuyen a reforzar la imagen y el estado de conservación de espacios muy frecuentados por la ciudadanía y por quienes visitan el municipio”. En este sentido, subrayó que el objetivo es “ofrecer espacios cuidados, seguros y acordes al entorno en el que se ubican, mejorando la calidad del espacio público”.

Un refuerzo de la limpieza diaria

Los dispositivos integrales se desarrollan mediante el despliegue coordinado de personal y medios técnicos, que permiten ejecutar de forma simultánea las tareas previstas. Para ello, se movilizan cuadrillas específicas y maquinaria como cubas de agua, hidrolimpiadores, barredoras y vehículos auxiliares de limpieza, lo que facilita una intervención más eficaz y visible en cada uno de los núcleos donde se actúa.

Asimismo, estos operativos se coordinan de manera transversal con otros servicios municipales, como Parques y Jardines, que complementan las labores de limpieza con actuaciones de acondicionamiento y mejora de zonas ajardinadas y espacios verdes, contribuyendo a una mejora integral del entorno urbano.

Estos dispositivos forman parte de una planificación periódica y continuada, que responde a un compromiso firme con la mejora de los servicios públicos y con el mantenimiento del municipio a lo largo de todo el año, llegando de forma progresiva a los distintos pueblos y barrios de La Laguna.