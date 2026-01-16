La Laguna desarrolló cerca de medio centenar de actividades de voluntariado ambiental durante 2025

El municipio de La Laguna acogió a lo largo de 2025 un total de 47 actividades de voluntariado ambiental, en las que participaron 1.474 personas, dentro del programa impulsado por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento en colaboración con la Consejería del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el disfrute responsable del medio natural.

Estas acciones se desarrollaron en distintos enclaves del municipio y contaron con la implicación de entidades sociales, centros educativos y colectivos ciudadanos, consolidando un modelo de trabajo basado en la educación ambiental, la corresponsabilidad y el respeto al entorno natural.

El concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, destacó que “el balance de las actividades desarrolladas durante 2025 refleja el compromiso de la ciudadanía con la protección de nuestro patrimonio natural y con un uso responsable de los espacios que lo conforman”. En este sentido, subrayó que “el voluntariado ambiental no solo permite actuar directamente sobre el territorio, sino que genera conciencia y conocimiento, elementos fundamentales para garantizar su conservación a largo plazo”.

Por su parte, la consejera del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, valoró de forma positiva los resultados alcanzados y señaló que “programas como este permiten obtener mayor implicación social en acciones concretas contribuyendo en conservación del medio natural y a una relación más respetuosa de la ciudadanía con su entorno”. Asimismo, destacó que “el voluntariado ambiental es una herramienta clave para promover un disfrute responsable del territorio, basado en el conocimiento y el respeto”.

Actividades y acciones de todo tipo

Las actuaciones llevadas a cabo abarcaron diferentes ámbitos, como la conservación de la biodiversidad, el control de especies exóticas invasoras, la recuperación y mejora de caminos y elementos del patrimonio etnográfico, la educación ambiental, la ciencia ciudadana y diversas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad urbana y litoral, prestando especial atención a espacios de alto valor ambiental del municipio.

El programa ha favorecido también la participación de la comunidad educativa, a través de proyectos de aprendizaje-servicio, y ha reforzado la colaboración entre administraciones públicas, asociaciones y colectivos, generando una red estable de cooperación en materia ambiental.

Domingo Galván añadió que “la experiencia acumulada durante 2025 sienta una base sólida para seguir impulsando este tipo de iniciativas en el municipio, como parte de una estrategia continuada de protección del medio natural y fomento de la participación ciudadana”.

Desde ambas administraciones se destaca que el balance de este ejercicio confirma la utilidad del voluntariado ambiental como herramienta para avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible, en el que la conservación del entorno natural vaya de la mano de su disfrute responsable por parte de la ciudadanía.