El FES lagunero recibe más de un centenar de propuestas ciudadanas para la programación de 2026

El Foro Económico y Social del Ayuntamiento de La Laguna se encuentra inmerso en el diseño y desarrollo de la agenda de actos, charlas, jornadas y publicaciones para el presente año 2026. Con este objetivo en mente, se habilitó a finales de 2025 un período de recepción de propuestas e iniciativas para entidades y ciudadanía en general, que ha concluido con más de cien aportaciones de distintos agendes sociales del municipio.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, ha hecho hincapié en que “este éxito de implicación ciudadana es un ejemplo más de la importancia que ha ido adquiriendo este Organismo entre la población lagunera y como nexo entre la Corporación local y las distintas generaciones de vecinos y vecinas de los seis distritos. Esta escucha activa ha permitido que gran parte de los actos desplegados en el último ejercicio hayan cubierto todas las plazas ofertadas”.

Por su parte, el director técnico del FES, Jordi Bercedo, recordó que “una de las premisas bajo las que nació este Foro Económico y Social es mejorar la calidad de vida de los laguneros y laguneras, facilitando espacios de encuentro, debate y formación, pero siempre guiándonos por las opiniones e inquietudes de la propia ciudadanía, que al final es el destinatario de nuestro trabajo”.

Asimismo, Jordi Bercedo hizo un balance positivo de la labor desarrollada a lo largo del último año, en el que se alcanzó el 100% de ejecución presupuestaria, se atendieron muchas demandas de colectivos específicos y se sacaron a la luz interesantes publicaciones que contribuirán a desarrollar políticas locales para problemas concretos de distintas zonas del municipio.

“Hemos abordado problemáticas de emitente actualidad como la lucha contra el racismo, la revalorización del sector primario lagunero, el acceso a la vivienda, el cambio climático, los riesgos financieros o la irrupción de la inteligencia artificial, siempre contando con la implicación de expertos y profesionales de las distintas materias”, agregó el representante del Foro.

El viernes, 16 de enero, se celebra la primera reunión de la Comisión Permanente del Foro Económico y Social y, de cara a la próxima semana, está previsto un encuentro de trabajo con la concejala de Hacienda del Ayuntamiento, Paqui Rivero, para la presentación de los Presupuestos Municipales del presente ejercicio, que el propio FES ayudará a difundir.

Para concluir, Jordi Bercedo ha anunciado que el próximo 29 de enero se llevará a cabo la celebración del primer pleno del Foro Económico y Social, en el que se dará a conocer el calendario definitivo de eventos, entre otros acuerdos destacados.