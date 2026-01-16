El Ayuntamiento recibe a la Selección Olímpica Alemana de Halterofilia durante su preparación en La Laguna

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna acogió el pasado 14 de enero la recepción oficial de la Corporación municipal a la Selección Olímpica Alemana de Halterofilia, que un año más se aloja en la ciudad para llevar a cabo su preparación deportiva. El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, ejerció de anfitrión junto al presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, y la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz; mientras que la expedición alemana estuvo encabezada por su director deportivo, Michael Vater, y una representación de sus deportistas.

Luis Yeray Gutiérrez fue el encargado de dar la bienvenida al equipo, destacando que “para nosotros es un honor recibirles en el Consistorio, así como un orgullo para nuestros deportistas que puedan nutrirse de un grupo tan exitoso como ustedes. Su presencia en La Laguna no solo refuerza el carácter deportivo del municipio, si no que contribuye a proyectar nuestra ciudad como un lugar idóneo para la preparación de alto nivel”.

Por su parte, el presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, expresó que “tener deportistas de su nivel utilizando las instalaciones de La Laguna para su preparación nos llena de satisfacción. Esperamos que tengan una gran estadía en un municipio que les acoge con los brazos abiertos”.

Por último, Michael Vater agradeció la recepción y el trato recibido en cada una de sus visitas. Así, explicó a la Corporación municipal que “tenemos muchos deportistas exitosos, como Solfrid Koanda, campeona olímpica en los Juegos de París 2024, además de campeones de Europa, medallistas y campeones del mundo en categoría júnior”.

Para concluir el acto, el alcalde hizo entrega al representante de la expedición de un obsequio de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, además de una bolsa con distintos detalles para todos los integrantes del equipo, mientras que Michael Vater correspondió con la entrega de varias camisetas de la selección como muestra de agradecimiento.