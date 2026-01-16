El Ayuntamiento de La Laguna pone en marcha un plan de repavimentación de varias calles de Punta del Hidalgo

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado estos días un plan de repavimentación de diferentes calles y conexiones del entorno de Punta del Hidalgo, que a lo largo del año asumen una importante carga de tráfico rodado, especialmente en los meses de verano.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal del Área, Ángel Chinea, visitaron esta semana la primera vía que está siendo objeto de estas actuaciones, la calle Océano Índico, que arrancaron el pasado 12 de enero y se extenderán hasta la próxima semana, en función de que las condiciones meteorológicas garanticen el asentamiento de la nueva capa de rodadura.

Luis Yeray Gutiérrez expuso que “este ambicioso plan de repavimentación se ha diseñado teniendo en cuenta las aportaciones vecinales recabadas y el seguimiento que ha realizado el personal técnico del Ayuntamiento en esta arteria principal de Punta del Hidalgo y otras carreteras que conectan importantes zonas residenciales y puntos de interés de este enclave costero”.

El alcalde lagunero expuso que este refuerzo del firme consistirá en un fresado y saneamiento completo de la vía para posteriormente extender el material definitivo y colocar la correspondiente señalización viaria. Además, se acometerán rebajes en el acerado para mejorar la accesibilidad en los pasos de peatones.

Por su parte, Ángel Chinea recordó que “a lo largo de los últimos años hemos implementado otras actuaciones de mejora en esta calle Océano Índico y otras vías colindantes, teniendo en cuenta que es una vía de paso fundamental para acceder a las distintas zonas de baño o, incluso, al camping y otras instalaciones de referencia para la población local y visitante”.

El representante del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad remarcó que estas labores se han dividido en dos fases, permitiendo así el desplazamiento y acceso a los garajes. La primera está prácticamente finalizada y la segunda se ha paralizado, a la espera de que la empresa Teidagua termine la revisión y mejora de todo el sistema de saneamiento antes de proceder al reasfaltado definitivo.

Chinea avanzó que, además de los trabajos de la calle Océano Índico, está prevista la repavimentación del Camino La Santa, a partir de mañana viernes, con una duración aproximada de cinco días. El último reasfaltado se iniciará el 20 de enero, en la calle Juan J. García Expósito ‘El Gago’. Estas últimas obras también se fasearán en dos tramos, para que la afección a la ciudadanía sea la menor posible durante el desarrollo del proyecto.

En todas las actuaciones, se realizará al buzoneo correspondiente con información de interés como los cambios y cortes de tráfico y el teléfono habilitado para cualquier incidencia o duda (689 502 512). Por último, también hay que destacar que la Empresa de Transporte Público Interurbano de Tenerife-TITSA comunicará en las paradas de Punta del Hidalgo cualquier cambio relacionado con las líneas de guagua que prestan servicio en este enclave.