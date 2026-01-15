La Policía Local de La Laguna refuerza su presencia para detectar el acoso escolar

La Laguna desarrolla una campaña de prevención y detección de casos de acoso escolar en los centros educativos del municipio, para lo que refuerza la presencia de agentes de la Policía Local y colabora con los directivos de colegios públicos y concertados, centros integrados de Formación Profesional e institutos. Esta propuesta de ‘bullying cero’ abarcará lo que resta de curso.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, hace hincapié en «el repunte de este tipo de agresiones en los últimos años como consecuencia de la aparición de nuevos medios digitales, especialmente las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea, y su alta popularidad entre los más jóvenes».

La campaña también pone el foco en la grabación y envío de contenidos sensibles entre los menores y su posterior difusión a través de las plataformas digitales, así como el uso de la Inteligencia Artificial para manipular estas fotos o vídeos. Se da la circunstancia de que estas acciones están tipificadas como delito y con sanciones vinculadas a la gravedad del caso.

El trabajo comienza con una visita de presentación al director o directora del centro educativo para exponerle los objetivos de la campaña y recabar sugerencias o aportaciones que ayuden a actuar de manera preventiva ante un acoso escolar, una situación de absentismo escolar de un menor o, incluso, el consumo de estupefacientes entre el alumnado. Además, se contacta con las asociaciones de padres y madres para tener conocimiento y prevenir incidentes que tengan lugar fuera de las aulas. Asimismo, la Policía Local realiza visitas diarias aleatorias a los colegios, CIFP e institutos a la entrada, a la salida y durante el tiempo recreo.

El programa incluye charlas formativas sobre todas estas problemáticas sociales, adaptadas a las necesidades que cada centro solicita en función del tipo de incidentes que se han registrado en los últimos cursos.

En este punto, es clave la implicación de la Policía Local, que cuentan con formación específica para impartir ponencias, aclarar dudas del alumnado y diseñar acciones educativas que ayuden a los menores a conocer los riesgos de estos comportamientos, las formas de comunicar estos hechos (tanto si se es víctima o conoce un caso cercano) y las consecuencias a las que se exponen como posibles infractores.

Apoyo a los centros

El propósito de esta acción es fortalecer las medidas con que ya cuenta cada centro académico en bullying, otros tipos de acoso, absentismo escolar o consumo de drogas, «con un refuerzo específico en materia de prevención, ya sea con presencia policial, charlas o cualquier otro recurso que nos soliciten», apostilla Badel Albelo.

Otra clave del programa es la visita aleatoria de representantes de la Unidad Canina de la Policía Local de La Laguna para la detección de sustancias estupefacientes y como elemento disuasorio, tanto en el interior como en los alrededores de los colegios e institutos.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destaca que recalcó que «para acabar con este tipo de conductas, que, por desgracia, se siguen registrando en las aulas, tenemos que aunar esfuerzos y ponernos a disposición del profesorado, el alumnado y las familias implicadas para poder actuar a tiempo y no tener que lamentar ningún tipo de daño físico, psicológico o social en la víctima», apostilla el regidor. n