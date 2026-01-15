La Laguna pide apoyo para inventariar todos sus yacimientos arqueológicos

La Laguna quiere tener una relación completa de sus bienes arqueológicos y para ello pedirá apoyo al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife. Así lo aprobó por unanimidad el Ayuntamiento de La Laguna en su último pleno, celebrado el pasado martes. La institución local busca «medios materiales y humanos» para estudios arqueológicos, al tiempo que acordó dar los pasos previos a la aprobación de un catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales.

El asunto lo puso sobre la mesa el líder de Drago Verdes Canarias, Alberto Rodríguez. «Actualización del ‘Inventario Arqueológico y Etnográfico de La Laguna’ e inclusión, entre otros yacimientos, el de las cazoletas de mar de Punta del Güigo II (Punta del Hidalgo) por su especial valor patrimonial» llevaba por título la iniciativa. Esta recibió una enmienda del grupo de gobierno (PSOE-CC), que fue la que a la postre se aprobó.

Catálogo municipal

«Continuar con los trabajos administrativos conducentes a la aprobación de un catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales de forma autónoma, pudiendo incluirse en el mismo nuevos elementos de otras partes del municipio en la medida que se vayan desarrollando los correspondientes trabajos de localización, estudio y análisis de los valores culturales que posean», recoge el primero de los acuerdos que prosperaron el martes.

La segunda medida contenida en el texto es la de «instar al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife para que aporte medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo los estudios arqueológicos que completen las zonas del municipio donde se necesite ampliar la información no recogida en la Carta Arqueológica del Cabildo Insular de Tenerife, como paso previo a su inclusión posterior en el catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales».

La Punta del Hidalgo

En la exposición de motivos de la moción de Rodríguez se recoge la historia y circunstancias de un yacimiento de la Punta del Hidalgo. «A lo largo del camino de la Costa de la Punta del Hidalgo –o Addar, nombre que recibía la Punta del Hidalgo en la época guanche– se pueden encontrar varias estaciones de cazoletas de mar, utilizadas por los guanches para sus ritos sagrados», se contextualiza. «Justo al final del camino, frente al Roque de Aramuygo –hoy de los Dos Hermanos– y cerca de la ermita de San Juanito, se encuentra la más grande e importante de todas: la estación de cazoletas de mar de Punta del Güigo II», añade.

Rodríguez apunta que «el valor espiritual o sagrado, y hoy patrimonial», de este enclave reside en su ubicación con respecto al Roque de los Dos Hermanos. «Durante el solsticio de invierno, al amanecer, el Sol sale justo por el vértice del Roque y se refleja en las cazoletas», precisa. Este fenómeno solo acontece durante esta época del año y solo se divisa desde este yacimiento arqueológico, «por lo que estamos ante un claro marcador solsticial: un yacimiento concebido por los guanches para fijar el inicio de la estación húmeda». Existen otros ejemplos similares repartidos por la geografía del municipio y de Canarias. En este caso, el Roque funcionó como un ‘axis mundi’, es decir, como un lugar en donde el cielo se unía con la tierra y se manifestaba lo sagrado para los guanches.

Documento municipal

Cabe indicar que el Inventario Arqueológico y Etnográfico de La Laguna es un documento elaborado por el Ayuntamiento para catalogar los bienes de este tipo del municipio. «No obstante, este catálogo no les otorga protección de por sí, sino que cumple la función de inventario; aunque, en cualquier caso, figurar en dicho inventario es el primer paso para que, a posteriori, se desarrollen normativas municipales específicas para su protección», afirma Drago.

Esta formación política sostiene en la exposición de motivos que en la versión del inventario que recibió «tras reiteradas solicitudes formales vía registro de entrada del Ayuntamiento -y deduciendo que esta es, por tanto, la versión en vigor- no figura la estación de cazoletas de mar de Punta del Güigo II», y agrega que también faltan otras.