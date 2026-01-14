La Laguna paraliza la concesión de licencias de alquiler vacacional con la aprobación por el Pleno ayer de una iniciativa enmendada por el gobierno municipal en la que Drago Verdes propuso una moratoria técnica, ya que la nueva Ley de Vivienda Vacacional en Canarias establece la necesidad de incluir expresamente el uso turístico de las viviendas en el Plan General de Ordenación, algo que no recoge el planeamiento municipal vigente.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de todo todos los grupos políticos, a excepción de Vox. De esta forma, se establece de manera efectiva e inminente la prohibición de conceder licencias de alquiler vacacional en La Laguna, al menos, hasta que se modifique el Plan General. Al inicio del verano pasado, el municipio contaba con 726 viviendas de alquiler vacacional, que sumaban 2.681 plazas, según los últimos datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se da la circunstancia de que a mediados de 2025 se registró un ligero decrecimiento (-63) en el parque de viviendas vacacionales respecto al ejercicio de 2023.

El acuerdo encomienda a los servicios jurídicos municipales la elaboración del Plan de Comprobación y Control previsto en la disposición adicional segunda de la citada Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas.

La proponente y concejala de Drago Verdes Canarias, Carmen Peña, recalcó que la aprobación de la moción «supone, de facto, una moratoria técnica al alquiler vacacional que se hace efectiva sobre la marcha» y explicó que, «si ahora mismo el Ayuntamiento concediera una nueva licencia, estaría incurriendo en una ilegalidad al no tener una planificación urbanística que reconozca el uso turístico». La edil se mostró tajante al concluir que «no habrá una vivienda vacacional más en La Laguna y seguiremos trabajando para devolver las casas a la sociedad canaria».

El Pleno lagunero respalda la propuesta que plantea Drago Verde Canarias, con la excepción de Vox

De hecho, ya en junio de 2024 el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó una iniciativa, también de Drago Verdes Canarias, para que el próximo Plan General de Ordenación establezca limitaciones al alquiler vacacional, por lo que ya existe un compromiso político en relación a esta cuestión.

Peña señaló que su formación defenderá que en el nuevo planeamiento «no se recoja el uso turístico de las viviendas o, al menos, que se haga con limitaciones», aunque «esta es una cuestión que estará en mano de los vecinos y vecinas a través de un proceso de participación ciudadana».

La concejal de Drago Verdes sostuvo que la ley promovida por el Gobierno de Canarias «nos parece que llega tarde y que resulta insuficiente para abordar la pérdida de las viviendas residenciales a favor del sector turístico», si bien reconoció que con esa normativa en la mano, «desde el ámbito municipal hemos hecho la propuesta más ambiciosa posible para que no haya más viviendas vacacionales en La Laguna».

La moratoria técnica se hace efectiva en base al tercer punto de los acuerdos adoptados por el pleno lagunero ayer. El mismo establece la necesidad de continuar con los trabajos de adaptación de los instrumentos de ordenación del municipio a la nueva normativa vigente.

La Corporación municipal de La Laguna, con al excepción de Vox, también decidió instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que la implantación del régimen de intervención administrativa previsto en la ley «se realice de manera homogénea en todo el Archipiélago, así como a que ambas administraciones doten a los ayuntamientos de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para asegurar un cumplimiento eficaz y equitativo de la normativa».