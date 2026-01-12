El Ayuntamiento de La Laguna suspende un pleno por falta del secretario
La sesión estaba a punto a comenzar, se realizó un receso de una hora y finalmente se pospuso
El pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de La Laguna se suspendió este lunes a falta de secretario. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, informó de que, en ausencia de la funcionaria que iba a actuar como secretaria, no se podía iniciar la sesión.
Previsto para las 10:00 horas y sin asuntos de demasiada relevancia en el orden del día, se realizó un receso hasta las 11:00 en espera de otro empleado público que se encontraba teletrabajando, indicó el regidor local. Finalmente, la sesión acabó siendo pospuesta.
"Circunstancia sobrevenida"
“La suspensión de la sesión plenaria en el día de hoy se debe a una circunstancia sobrevenida relacionada con la salud de la secretaria del pleno y encontrarse su sustituta fuera de la Isla”, afirmaron fuentes oficiales del consistorio lagunero.
Las mismas fuentes añadieron que, “tal y como establece el Reglamento municipal, en este caso la sesión se tiene que celebrar 24 horas después de la convocatoria del pleno ordinario, de manera que se llevará a cabo mañana martes con normalidad tras haber sido comunicado a la Junta de Portavoces”.
