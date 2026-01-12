Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
La pasarela de Anchieta muestra signos de deterioro antes de entrar en funcionamiento
Uno de los macroproyectos de la isla de Tenerife, la pasarela de Padre de Anchieta, no ha podido evitar la polémica.
Este anillo peatonal que se está construyendo en La Laguna aún no está inaugurado y, sin embargo, ya sufre los primeros daños: muestra signos de óxido tras las últimas lluvias.
Como se puede ver en las imágenes, en los módulos ya instalados en esta infraestructura, construida para aliviar el tráfico en uno de los principales puntos de acceso al centro del municipio, hay diferentes marcas ocasionadas por el óxido, algo que no ha pasado inadvertido a los usuarios.
De hecho, en redes sociales ya hay quien ha dejado constancia de esta situación, apuntando el coste que supondrá el mantenimiento de la pasarela.
Once piezas metálicas
Según los datos que ha ido aportando el Cabildo de Tenerife en el transcurso de las obras, esta infraestructura incluye once piezas metálicas de 40 toneladas cada una y tres rampas de conexión (norte, centro y sur) y suponen una inversión de 8,8 millones de euros.
Tráfico
Con esta infraestructura, se busca mejorar el tránsito en la rotonda de Padre Anchieta, por la que circulan diariamente más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, que deben cruzar este tramo a través de pasos de cebra, lo que genera retenciones y riesgos viales. Sin embargo, con la nueva estructura, se permite el tránsito peatonal sin interferencias con el tráfico rodado, mejorando la seguridad y generando fluidez en la circulación.
