La Laguna retoma en febrero las reuniones con asociaciones y entidades vecinales para presentar el presupuesto 2026

La concejalía de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento de La Laguna iniciará en el mes de febrero una ronda de reuniones con entidades, asociaciones y colectivos vecinales del municipio para exponerles el proyecto de presupuestos generales del Consistorio para el presente ejercicio 2026, tras su aprobación plenaria a finales del pasado año.

El alcalde de la Corporación local, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que “estos encuentros informativos con la ciudadanía los iniciamos en el 2024, en un ejercicio de transparencia que nunca antes había ejercido esta administración con la población de sus seis distritos. No sólo buscábamos acercar y detallar las grandes cifras y proyectos al ámbito más local, sino recabar aportaciones que nos pudiesen ayudar a ajustar las políticas del presente y el futuro de nuestro territorio”.

En este sentido, la edil lagunera de Hacienda, Paqui Rivero, señaló que “estas reuniones han sido muy productivas y, en muchos casos, bastante participativas con representantes de numerosos barrios y pueblos que desean conocer obras e inversiones de interés para su entorno más cercano”.

Asimismo, Rivero explicó que “muchas veces asisten también concejales y concejalas de otros departamentos del Consistorio a estos actos, por el interés estratégico que pueda tener su área en un barrio, pueblo o zona determinada, y que los vecinos y vecinas nos han solicitado previamente. Por otro lado, también procedemos a levantar acta y a transmitir las sugerencias y cuestiones que nos traslada la ciudadanía para que se canalicen por la vía adecuada”, añadió.

Previamente a estos encuentros vecinales, la propia concejala responsable de Hacienda y Servicios Económicos se reunirá el próximo 21 de enero con el director técnico del Foro Económico y Social del municipio, Jordi Bercedo, para exponerle las cuentas generales a este Organismo y que sirva como plataforma de difusión entre los distintos colectivos ciudadanos con los que trabaja a lo largo del año.

Rivero aprovechó la ocasión para recordar que el presupuesto de 2026 alcanza los 218.644.217 euros, un 4% más respecto al último ejercicio. Atendiendo a las diferentes concejalías del Consistorio, este proyecto de presupuestos generales dota a Bienestar Social con más de 26 millones de euros, lo que supone un 12% del presupuesto global. En materia de vivienda, a los 5,4 millones de euros de inversión directa contemplados en el presupuesto municipal se suman los 11,5 millones de euros (un 48% más que en 2025), recogidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Muvisa.

Por otro lado, destaca también Servicios Municipales como el área con mayor dotación económica del Ayuntamiento. Con 38.978.141 euros representa un 18% del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 8,29% respecto al anterior ejercicio.