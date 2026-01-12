La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco

El Servicio de Atención Ciudadana de Taco pasará del Edificio Joy, en la calle Los Charcos, al número 177 de la avenida de Taco. Será a través de un alquiler de 297.000 euros durante cinco años, a razón de 55.514 por ejercicio. El período anterior puede «prorrogarse de manera expresa por anualidades sucesivas, hasta un máximo de 10 años en total», recoge un reciente acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna.

«Concretamente la Tenencia de Alcaldía de Taco está ubicada en la calle Los Charcos, sin número, Edificio Joy, que, aunque es un edificio de tres plantas, solo se puede utilizar para la atención al público la planta baja por accesibilidad», se recoge un informe del Área de Alcaldía-Presidencia. «En esa planta baja existe una entrada en la que los ciudadanos esperan y está el gestor de citas, resultando muy pequeña, donde solo existen una pocas sillas que caben pegadas a la pared, sin tener opción a incluir más para que los ciudadanos tengan un espacio de espera adecuado», se añade entre otros aspectos sobre las deficiencias que presenta la instalación.

Plantas superiores

Una de las circunstancias más llamativas que se refieren es que «el acceso a las plantas altas queda fuera de la vista de los auxiliares administrativos, ocasionando en varias ocasiones problemas generados por gente que se cuela, pernoctando en dicho edificio, con las consecuencias correspondientes».

El consistorio agrega en el escrito que carecía de locales de titularidad municipal situados en un radio de 250 metros de esa oficina y que tuviesen las características adecuadas. Y, ante esas circunstancias, se iniciaron los trabajos de búsqueda de otro inmueble. Se apunta sobre el que se va a alquilar que «dispone de excelente condiciones de accesibilidad, tanto peatonales como mediante transporte público y privado, al contar con parada de tranvía a escasa distancia, así como paradas de guagua, taxis y aparcamiento público en el propio edificio».

Mejorar la atención

«Con esta medida queremos ofrecer una atención ciudadana personalizada más eficaz, con mayores facilidades de accesibilidad y unas instalaciones más cómodas y adecuadas; se trata en definitiva de que la administración pública esté más cerca de los vecinos y vecinas de Taco para atender sus necesidades», expresa la concejala de Presidencia y Planificación, Carla Cabrera, que añadió que en estos momentos se está «trabajando en la distribución de espacios interiores, tanto para oficinas como para la atención directa, con la intención de abrir este servicio lo antes posibles».

Más en detalle, la nueva tenencia de alcaldía de Taco dispondrá de una superficie de 301 metros cuadrados en la planta baja destinada a la atención al público, complementada con otros 88 en el sótano para usos auxiliares. «Tiene capacidad para ampliar servicios con las oficinas municipales situadas en planta 1, directamente sobre el local», se expone en la documentación municipal. Otro de los datos que se destacan es que el inmueble, construido en 2009, «presenta un buen estado de conservación estructural y funcional» y que presenta accesibilidad directa desde la vía pública con pendientes en la plaza inferiores al 2% y sin obstáculos.