El Ayuntamiento acomete obras de urgencia en la red de carreteras municipales para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de La Laguna está llevando a cabo diversas intervenciones de urgencia para mejorar las condiciones en la red de carreteras municipal, con el objetivo de incrementar la seguridad vial.

El concejal del área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, indica que en las dos últimas semanas se ha actuado en casi 50 vías del municipio para paliar el desgaste del firme, que se ha visto incrementado por las últimas lluvias y en especial por los episodios de borrascas.

“Estamos llevando a cabo una amplia tarea de reparación de firmes de las carreteras que se han visto afectadas en todos los pueblos y barrios, atendiendo especialmente aquellos desperfectos del asfalto que, por dimensión y profundidad, pueden significar un serio peligro para la conducción”, explica el concejal, al tiempo que recuerda que se trata “de actuaciones puntuales para corregir una situación de inseguridad, en tanto seguimos trabajando en el reasfaltado de la red municipal de carreteras, dando prioridad a aquellas vías en peor estado y con mayores niveles de circulación de vehículos”.

En este sentido, este lunes han comenzado los trabajos de reposición del firme en la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo, y durante la noche comenzará el reasfaltado del carril afectado por las obras de Red Eléctrica en la carretera San Miguel de Geneto, que se realizará en horario nocturno con desvío del tráfico alternativo por el carril libre, regulado por semáforos.

Ángel Chinea explica las actuaciones de urgencia no se limitan al estado de las carreteras, sino que se están acometiendo igualmente ante otras necesidades como la estabilización de taludes y muros. Es el caso del talud del Camino La Degollada, en Las Mercedes; el talud de La Ratona, en Valle Tabares; el acondicionamiento del muro de la piscina natural de Jóver o el Paseo Marianne (afectados ambos por el mal estado de la mar). De igual modo, el Ayuntamiento está interviniendo en la mejora del Camino de Arico, si bien en este caso se trata de una obra de emergencia.