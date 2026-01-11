San Roque alberga el primer mirador inmersivo de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Turismo, pone en marcha una red de miradores inmersivos como herramienta para mejorar la experiencia de quienes visitan el municipio, siendo el mirador de San Roque el primero en incorporar este nuevo formato, desde el que se obtiene una vista privilegiada del centro histórico y de la vega lagunera.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que “los miradores inmersivos suponen un paso adelante en la forma de interpretar y presentar el paisaje de La Laguna, convirtiendo enclaves estratégicos en espacios que informan, orientan y enriquecen la visita desde el primer contacto con el municipio”. En este sentido, señaló que “San Roque es un lugar idóneo para iniciar este proyecto por su valor paisajístico y por las vistas que ofrece tanto del centro histórico como del entorno agrícola de la vega”.

El proyecto transforma estos espacios en puntos de información turística virtual, combinando el valor paisajístico del entorno con el uso de tecnología de realidad aumentada que permite identificar los principales recursos turísticos visibles desde el mirador, acceder a contenidos informativos y descubrir el territorio antes de adentrarse en él. De este modo, los miradores pasan de ser simples puntos de observación a convertirse en herramientas de interpretación del paisaje y de comprensión de la relación entre la ciudad histórica y su entorno territorial.

Esta iniciativa se apoya en los estudios técnicos desarrollados para la creación de una red territorial de miradores y puntos de observación, concebida como un sistema conectado que permitirá ordenar y diversificar la oferta turística, equilibrar los flujos de visitantes y poner en valor paisajes que hasta ahora no contaban con herramientas específicas de interpretación.

Profesionales de la Universidad de La Laguna, encargados del proyecto técnico

Además, esta actuación se enmarca en una visión más amplia de ordenación y puesta en valor del paisaje de la Vega lagunera, concebida como un recurso estratégico para el municipio. El estudio técnico, elaborado por la Universidad de La Laguna, plantea la creación de una red territorial de miradores y puntos de observación conectados entre sí, con el objetivo de facilitar la lectura e interpretación del territorio, reforzar la identidad paisajística y cultural y promover un uso turístico más equilibrado y sostenible. Esta red no se limita a ofrecer vistas panorámicas, sino que transforma estos enclaves en espacios de conocimiento, educación ambiental y comprensión del vínculo histórico entre la ciudad y su entorno agrícola y natural

Desde el Área se entiende que los miradores actúan como elementos clave para diversificar la oferta turística, redistribuir los flujos de visitantes y generar experiencias más completas y memorables, tanto para quienes visitan La Laguna como para la población residente. En este sentido, Diaz señala que “la incorporación de soluciones digitales e inmersivas refuerza el carácter innovador del proyecto, al permitir pasar de la mera contemplación del paisaje a una experiencia interpretativa que aporta contexto, significado y valor añadido”. La activación progresiva de estos espacios contribuirá así a consolidar un modelo de turismo experiencial, respetuoso con el territorio y alineado con las estrategias de sostenibilidad y calidad turística del municipio.

Díaz subrayó además que “esta iniciativa responde a una apuesta por un turismo más innovador y experiencial, que combina patrimonio, paisaje y tecnología para ofrecer información de calidad de una manera accesible y atractiva”. “Queremos que quienes nos visitan puedan comprender el territorio que tienen ante sus ojos, conocer sus principales recursos y planificar su recorrido de forma intuitiva, respetuosa y enriquecedora”, añadió.

El mirador inmersivo de San Roque contará con un panel informativo con código QR que permitirá acceder, a través del teléfono móvil, a una aplicación de realidad aumentada desde la que se identifican los puntos de interés turístico visibles en el horizonte. Al seleccionar cada uno de ellos, el usuario podrá consultar información detallada, imágenes en formato 360 grados y contenidos locutados en varios idiomas.

El proyecto se enmarca en la estrategia del área de Turismo para potenciar la oferta turística del municipio, reforzar la interpretación del paisaje y consolidar La Laguna como un destino que apuesta por la innovación sin perder la esencia de su identidad territorial y patrimonial.