El Mercadillo del Voluntariado expone en La Laguna la fortaleza de las entidades del tercer sector

La plaza del Cristo de La Laguna acoge este fin de semana el Mercadillo del Voluntariado, un espacio impulsado por el Ayuntamiento de La Laguna a través de la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida para la difusión y puesta en valor de las actividades desarrolladas por las entidades del tercer sector en el municipio. Un total de 21 asociaciones y organizaciones no gubernamentales participan en dos jornadas solidarias que se llevan a cabo este sábado y el domingo 10:00 a 14:00 horas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Bienestar Social, María Cruz, junto a varios miembros de la Corporación municipal, han sido los encargados de inaugurar una cita “que contribuye a exponer la fortaleza de las entidades del tercer sector en La Laguna, reivindica su acción solidaria y contribuye a un mayor conocimiento de su labor, de manera que otras personas puedan animarse a contribuir e incorporarse al voluntariado”, según expresó María Cruz.

Además de los habituales puestos para que las asociaciones participantes puedan exponer sus proyectos, en el programa de actividades del Mercadillo se incluye un taller de ‘lettering’, pintacaras, manualidades, juegos para todas las edades, un mural colaborativo y un espacio común para exponer y compartir experiencias en torno al movimiento asociativo. Los visitantes tendrán también a su disposición un puesto específico de la Oficina del Voluntariado de La Laguna y, como novedad, una ruleta de premios para las personas que compren productos que se pongan a la venta durante el mercadillo para contribuir a la actividad de estas entidades.

Las entidades participantes en esta edición son Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Hospitalaria, Cruz Roja, Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, Fundación Pequeño Valiente, Fasican, Fundación Sonsoles Soriano, Asorte, SOS Felina, Ámate, Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, Asociación Equiedades, La Cuevita de los Ortega, Solidarias de Corazón, Nakurunaisa, Rumberos, Afate, Asociación de Fibromialgia de Tenerife Afiten, Kaua, Atelsam y Asociación Canaria de Mediación Familiar Educativa y Psicosocial.