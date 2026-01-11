La Laguna pone en valor el trabajo de 170 artesanos en cinco muestras celebradas durante el pasado año
Domingo Galván destaca el papel del sector artesanal como motor de identidad, creatividad y desarrollo local, tras el balance de las muestras celebradas durante el pasado año en el municipio, que reunieron a 170 artesanos en cinco eventos.
La Laguna celebró durante el pasado año cinco muestras de artesanía que contaron con la participación de 170 artesanos del municipio, unos encuentros que reforzaron el valor del trabajo artesanal como parte del patrimonio cultural vivo de los barrios y como expresión de talento, innovación y dinamización económica.
Estas muestras se consolidaron como espacios de encuentro entre la ciudadanía y los profesionales del sector, facilitando la visibilización de oficios tradicionales y, al mismo tiempo, la presentación de propuestas creativas que, en algunos casos, reinterpretan técnicas y materiales desde una mirada contemporánea.
El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, subrayó que “la artesanía representa una parte fundamental de nuestra identidad, pero también es un sector vivo, en constante evolución, capaz de generar nuevas ideas, tendencias y oportunidades económicas desde la creatividad y el arraigo al territorio”.
Galván añadió que “el trabajo de los artesanos y artesanas del municipio no solo contribuye a preservar nuestras tradiciones, sino que demuestra una enorme capacidad de innovación, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia de los oficios que forman parte de nuestra historia colectiva”.
Durante el pasado año, las cinco muestras celebradas en La Laguna contribuyeron a acercar a la ciudadanía el valor del trabajo hecho a mano, fomentar el consumo de proximidad y apoyar a un sector que genera empleo, riqueza y proyección cultural para el municipio.
Desde el área de Desarrollo Local se remarca que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia municipal orientada a impulsar el tejido productivo local, respaldar a los profesionales del sector artesanal y seguir promoviendo espacios de promoción, comercialización y reconocimiento del trabajo creativo vinculado a la tradición y la innovación.
