La Laguna imparte una serie de charlas educativas sobre salvamento marítimo a escolares del municipio

La concejalía de Playas y Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado esta semana una serie de charlas formativas y educativas en varios centros escolares del municipio para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos a los que se exponen en cualquier zona de baño si no se siguen las indicaciones y advertencias correspondientes y, especialmente, si no se atienden las recomendaciones de las autoridades competentes en caso de mal estado de la mar o alertas por fenómenos adversos.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, remarcó que “muchos de estos accidentes marítimos tienen que ver con algún tipo de imprudencia previa de determinados bañistas que deciden adentrarse en el agua asumiendo riesgos innecesarios en momentos de alerta o con bandera roja. Por eso, queremos incidir en este sector de la población, que no sólo adquiere estos conocimientos para su propia seguridad sino que también sirve como elemento de transmisión de estos consejos al resto de miembros de sus familias”.

Por su parte, Ángel Chinea expuso que el personal de vigilancia y socorrismo ha podido compartir estas ponencias y talleres teóricos y prácticos con los alumnos y alumnas del CEIP Punta del Hidalgo y que la siguiente parada será el 16 de enero, en el CEIP San Bartolomé.

“Ya estamos manteniendo conversaciones con otros centros de educación infantil y primaria y, a partir del segundo trimestre del año, comenzaremos a impartir estas charlas en los institutos de enseñanza secundaria para abarcar a una generación que, en muchos casos, ya acude a estos entornos costeros sin adultos que los acompañen”, agregó el representante municipal.

Primeros auxilios y otras técnicas como focos de las charlas

Entre los contenidos que se han impartido en las aulas, se encuentran nociones básicas de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, significado de las distintas advertencias y recomendaciones habituales en estos entornos (banderas de colores, cartelería, etc.) y maneras de actuar en caso de presenciar cualquier incidencia de esta índole.

Durante el verano del año 2025, se registraron un total de 757 asistencias del personal de vigilancia y socorrismo en distintos entornos costeros de San Cristóbal de La Laguna, siendo el 90% de las incidencias leves o que no precisaron de intervención sanitaria.

En este punto, Ángel Chinea puso en valor “el esfuerzo y la valentía de estos hombres y mujeres que arriesgan su vida para enfrentarse a oleaje de gran altura y situaciones de riesgo con el fin de evitar incidentes mayores. Por todo ello, es importante que los jóvenes conozcan estas historias de primera mano y lo que puede conllevar una imprudencia de este tipo en nuestras playas y piscinas naturales”.

Recientemente, se han realizado simulaciones de actuaciones de emergencia en zonas de costa de La Laguna, durante episodios marítimos adversos y en condiciones controladas, aprovechando que las piscinas y playas se encontraban cerradas a la ciudadanía. En estos casos, los socorristas se han tenido que adaptar a condiciones adversas similares a las que se encontrarán en cualquier intervención de urgencia.