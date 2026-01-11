La Laguna celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad reivindicando el valor de la diversidad

La Laguna ha celebrado el pasado viernes el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada participativa en la plaza del Cristo, que ha reunido a cerca de 500 participantes de centros educativos, entidades y colectivos vinculados al ámbito de la discapacidad del municipio. Esta jornada, organizada por la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, había sido aplazada hasta en dos ocasiones debido a las alertas meteorológicas, que impidieron su celebración en el mes de diciembre.

“No es solamente una celebración, es una oportunidad para reafirmar que la diversidad nos enriquece y que cada persona, con sus capacidades y talentos, aporta un valor único y fundamental”, expresó la concejala de Bienestar Social, María Cruz, en la lectura del manifiesto con el que se abría la programación. “Desde esta concejalía, trabajamos para garantizar igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y participación plena en todos los ámbitos de la vida. Porque la inclusión no es un gesto, es un derecho”, aseguró.

Un alumno con discapacidad del CEIP Echeyde leyó un segundo manifiesto en el que, entre otras reivindicaciones, defendió: “Somos personas valiosas. Tenemos capacidades, deseos y aspiraciones. Merecemos una vida plena, con oportunidades reales y un futuro en el que podamos desarrollarnos como ciudadanos de pleno derecho” y pidió “un trato respetuoso, directo y adulto, sin infantilizarnos ni subestimarnos” además de “oportunidades reales para aprender, trabajar y tomar decisiones sobre nuestra propia vida”.

“Este manifiesto te recuerda que tú puedes contribuir cada día a un mundo donde la igualdad sea una realidad para todos. Tú formas parte de una sociedad donde todas las personas merecen ser tratadas con respeto, igualdad y dignidad. Tú puedes hacer el mundo un lugar mejor para quienes tienen una discapacidad”, leyó por su parte un alumno del IES Cabrera Pinto.

La jornada ha contado con talleres inclusivos, actividades participativas, zona de información de entidades sociales, espacios de juego accesible y una actuación final conjunta, fruto del trabajo colaborativo entre centros y colectivos participantes. Las entidades sociales con presencia en la jornada han sido Adacea Tenerife, Ámate, ONCE, Funcasor, Atelsam, Ahete, Sonsoles Soriano, Acaman, Aspercan, Afes y Párkinson Tenerife.

Durante toda la mañana, se llevaron a cabo actividades adaptadas, experiencias sensoriales y demostraciones prácticas que permitirán poner en valor el talento y la creatividad de las personas con discapacidad, así como el papel fundamental de las entidades que trabajan en su atención y acompañamiento.