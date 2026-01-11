El Ayuntamiento de La Laguna programa la repavimentación de la calle Océano Índico, en Punta del Hidalgo

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna acometerá este mes de enero la repavimentación y adecuación de la calle Océano Índico, en el núcleo costero de Punta del Hidalgo. Las intervenciones darán comienzo el 12 de enero y la previsión del Departamento es que estas labores se extiendan durante nueve días, aproximadamente.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que “esta es una de las obras de reasfaltado prioritarias que nos hemos fijado en nuestro plan anual, ya que hablamos de una de las principales vías de tránsito de la zona por la que transitan un gran número de vehículos, especialmente durante los meses de verano”.

Por su parte, el concejal de Obras lagunero, Ángel Chinea, explicó que “este proyecto se dividirá en dos fases para facilitar el desplazamiento y acceso de los numerosos vecinos y vecinas que residen en la calle afectada y en las que confluyen con la misma. En la primera se desviará todo el tráfico por la zona sur y en la segunda, una vez se haya concluido el asfaltado hasta el cruce con la calle Océano Atlántico, se restablecerá en sentido norte, cortando el acceso al camino del Puertito por la vía Océano Índico”.

En este punto último, se procederá al cambio de sentido en un tramo de la calle Océano Índico para minimizar las molestias a la población residente en este tramo, usuarios del hotel de la zona y del puerto pesquero.

Chinea avanzó que ya se está procediendo al buzoneo correspondiente para informar a la ciudadanía afectada sobre estos cambios, a la que agradece de antemano su comprensión. “Es importante seguir todas las indicaciones del personal de la obra y contactar con este Departamento en caso de cualquier duda o incidencia en el teléfono 689 502 512, habilitado para tal fin”, agregó.

Asimismo, la Empresa de Transporte Público Interurbano de Tenerife-TITSA también hará saber los cambios correspondientes de las líneas de guagua que prestan servicio en estas calles de Punta del Hidalgo, a través de distintos avisos que se habilitarán en las paradas afectadas.