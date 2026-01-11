Atlantes y Entrevoces protagonizan el XX concierto benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

El Teatro Leal de La Laguna celebra este domingo, 11 de enero, la vigésima gala benéfica que organiza la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Desde las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de la música tradicional y popular de Atlantes, que colabora en esta iniciativa un año más.

En esta ocasión, al repertorio de la formación lagunera se sumará Entrevoces, un grupo que nace de la fusión de los cantantes canarios Gerardo Afonso, Pablo Díaz y Lola Hernández. A través de la música, buscan concienciar y visibilizar problemas sociales como la desigualdad, la violencia de género o los efectos del cambio climático.

Con esta gala, la Junta de Hermandades y Cofradías de San Cristóbal de La Laguna, reafirma su compromiso con la prevención, la detección y la investigación del cáncer, a la vez que apuesta por el folclore de Canarias y la música de raíz.

Surgido en 2007 en La Laguna, el grupo Atlantes se concibe como una propuesta musical que se desarrolla en el ámbito de lo popular y lo actual, abordando sones tradicionales e incorporando otras tendencias, con un repertorio amplio y sin fronteras.