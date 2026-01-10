Detectan más conductores bajo la influencia de drogas que de alcohol en La Laguna

El Grupo de Atestados de la Policía Local de La Laguna detectó en su última campaña de seguridad vial con motivo de las semanas previas a la Navidad y Fin de Año cerca de 200 infracciones administrativas y penales relacionadas con la conducción bajo los efectos de drogas, alcohol, posesión de estupefacientes, así como la circulación sin seguro obligatorio, no haber pasado la ITV o con el permiso de conducir sin puntos.

Una de las curiosidades que se aprecian en el resumen de los dispositivos estáticos es que los agentes detectaron más casos de conductores que iban al volante bajo los efectos de las drogas que de quienes lo hacían tras haber consumido bebidas alcohólicas.

Los funcionarios realizaron 81 pruebas de narcotest y 68 de ellas arrojaron un resultado positivo; es decir, un 84 por ciento. Todas ellas fueron tramitadas como infracciones administrativas.

Las comidas y reuniones de empresa

Los mencionados controles se realizaron entre los días 5 y 28 de diciembre en diferentes enclaves del municipio, como la zona del casco urbano, Taco o Guamasa, por ejemplo. En total, hubo una docena de inspecciones de vehículos y personas.

Y la inmensa mayoría de los dispositivos se realizó desde las siete de la tarde hasta las tres de la madrugada. No obstante, algunos de tales controles fueron desarrollados en horario de tarde y hasta las diez de la noche.

El objetivo de estas actuaciones fue evitar siniestros viales después de determinadas celebraciones, comidas o reuniones de empresas en horario nocturno.

Delitos por alcoholemia

Hubo 65 denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol. De esa cifra global, 57 se tramitaron por vía administrativa y en otras ocho se realizaron diligencias que se remitieron a los juzgados.

En este último caso, las personas arrojaron una tasa superior a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Cinco conductores fueron denunciados por ir sin permiso de circulación y otros dos se negaron a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Los agentes también levantaron 45 denuncias por circular con un vehículo que no había superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), sin seguro obligatorio o con el teléfono móvil en una de las manos, por ejemplo.