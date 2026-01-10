Comienza la puesta a punto del parque y taller de Carreteras de La Laguna

El Cabildo de Tenerife comenzó las obras de reforma y mejora del parque y taller del Servicio de Carreteras y Paisaje, ubicado en La Cuesta, con una inversión de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Conservación, Asfalto y Construcción SAU y forman parte del plan de modernización de las infraestructuras del Servicio de Carreteras e incluye la adquisición de nuevos vehículos y maquinaria para reforzar la capacidad operativa de las cuadrillas.

El proyecto de reforma y mejora del parque y taller incluye la reforma de los aseos, duchas y vestuarios, instalaciones de saneamiento generales para conexión a la red, adecuación y mejora tecnológica de las instalaciones de protección contra incendios (extinción, detección y evacuación), cambio de vallado perimetral , puertas de acceso y añadido de barrera de acceso; cambio de puertas de acceso a las nave, la mejora del foso para camiones, de la iluminación interior y exterior, de la maquinaria y equipos, así como de pavimentación y pintura, además de la adecuación de la plataforma trasera.

La Corporación insular reforzó y amplió la flota de vehículos de los que dispone este taller con una pala excavadora giratoria de ruedas y cuatro furgones de chasis largo y tres plazas con una inversión de 342.400 euros. La medida se enmarca en el plan de la renovación de los vehículos del área de Conservación de Carreteras, con una inversión de 1,2 millones de euros. Entre estas adquisiciones destacan el aumento de la capacidad de la flota de máquinas quitanieves, con tres vehículos por más de 600.000 euros.

La actuación supone una inversión de 1,8 millones de euros

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explica que el mantenimiento y mejora de la flota de máquinas quitanieves es fundamental para ofrecer un mejor servicio a la hora de limpiar de forma efectiva y rápida las vías de acceso al Parque Nacional del Teide que quedan inutilizadas durante las grandes nevadas y heladas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca que esta inversión «se enmarca dentro de las actuaciones de mejora de los centros de trabajo. No hay que olvidar que tenemos el mantenimiento de más de mil kilómetros de carreteras con 300 efectivos, de los que 150 forman parte del personal propio del Cabildo».

Por su parte, el consejero del área, Dámaso Arteaga, explica que estas obras «responden a un compromiso firme por mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y dotarlos de instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales del servicio».

Este servicio tiene a su cargo las labores de conservación, mejora, uso y defensa y las que abastecen los sistemas de gestión, además de actividades de vialidad, las actividades de vialidad que están destinadas a facilitar o hacer posible la operación de los vehículos en la infraestructura existente, en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez y siempre relacionadas con la seguridad de los usuarios de la carretera y con la urgencia que se requiera.

El personal de Carreteras tienen encomendado, también, la atención en los accidentes e incidencias en la red viaria, así como la reparación urgente de deterioros que puedan afectar a la seguridad del usuario o las tareas propias de vialidad en condiciones meteorológicas desfavorables como la señalización ocasional, la limpieza de productos vertidos en la calzada o mantener las marcas viales en condiciones de correcta visibilidad, entre otras.