La Laguna despliega este fin de semana el Mercadillo del Voluntariado en la plaza del Cristo

La concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna ofrecerá los días 10 y 11 de enero una nueva edición del Mercadillo del Voluntariado del municipio. La plaza del Cristo será el escenario de este evento, que tuvo que posponerse a mediados del pasado mes de diciembre de 2025, debido a la alerta por lluvias decretada en su momento por parte de las autoridades competentes. El horario previsto para esta actividad será de 10:00 a 14:00 horas durante todo el fin de semana.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, remarcó que “esta cita tiene como objetivo prioritario visibilizar y poner en valor la labor de las personas y entidades del tercer sector, especialmente las que programan acciones dentro del municipio. Asimismo, buscamos acercar este trabajo a la ciudadanía para captar nuevos voluntarios y voluntarias que deseen unirse a estas causas solidarias”.

Por su parte, la concejala lagunera del Área que impulsa esta propuesta, María Cruz, destacó que “estas iniciativas, que se amenizan con música y otras acciones de dinamización, nos ayudan a reforzar y ampliar este tejido asociativo y a generar nuevos proyectos en común entre las propias asociaciones, lo cual redunda en un beneficio común para el resto de la población”.

La edil avanzó que en esta ocasión se contará con la implicación de un total de 27 entidades, repartidas entre diferentes sectores como el ámbito social, medioambiental, de atención y apoyo a las personas más desfavorecidas o que trabajan por el bienestar animal, entre otros ejemplos.

Junto a los puestos de las asociaciones implicadas, se ofrecerá un taller de lettering, pintacaras, manualidades, juegos para todas las edades, un mural colaborativo y un espacio común para las asociaciones y para todas las personas asistentes que deseen conocer más de este movimiento social.

Asimismo, los visitantes tendrán también a su disposición un puesto específico de la Oficina del Voluntariado de La Laguna y, como novedad, una ruleta de premios para las personas que compren productos que se pongan a la venta durante el mercadillo para contribuir a la actividad de estas entidades.

Por último, la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, María Cruz, avanzó que se están valorando alternativas de futuro para celebrar este tipo de eventos en recintos cubiertos o en otra época del año, con el fin de evitar aplazamientos o cancelaciones derivadas de inclemencias meteorológicas, tal y como ha ocurrido en las últimas dos ediciones.