La Laguna refuerza la empleabilidad con más de 160 cursos gratuitos y más de 3.400 personas formadas en 2025
El programa de formación continua impulsado desde el área de Desarrollo Local ha combinado modalidad presencial y online para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y facilitar el acceso a nuevas oportunidades profesionales.
El área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna ofertó durante el año 2025 un amplio programa de formación continua gratuita, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, facilitar el acceso al mercado laboral y promover el desarrollo personal de la ciudadanía.
A lo largo de 2025 se desarrollaron 168 acciones formativas, que sumaron un total de 6.026 horas de formación, con 3.406 personas matriculadas, consolidando una oferta diversa y adaptada a distintos perfiles profesionales y niveles de experiencia.
El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó que la formación continua “se ha convertido en una herramienta clave para acompañar a la ciudadanía en su proceso de mejora profesional y personal”, subrayando que el objetivo del área ha sido “ofrecer recursos útiles para la búsqueda de empleo y para reforzar la empleabilidad”.
Los cursos se impartieron tanto en modalidad presencial como online, lo que permitió ampliar el alcance de la programación y facilitar la participación de personas con diferentes disponibilidades horarias o necesidades de conciliación.
Galván señaló además que la programación formativa se diseñó “teniendo en cuenta las necesidades reales del mercado laboral”, con el fin de dotar a las personas participantes de competencias prácticas y actualizadas que faciliten su inserción o mejora profesional.
Las acciones desarrolladas estuvieron dirigidas tanto a personas desempleadas como a trabajadores y trabajadoras en activo, apostando por una formación accesible, gratuita y alineada con los cambios y demandas del entorno laboral.
Desde el área de Desarrollo Local se valora de forma positiva el alcance de esta oferta formativa, que ha permitido llegar a miles de personas a lo largo del año y reforzar las políticas municipales orientadas a la mejora de la capacitación y la empleabilidad.
El Ayuntamiento de La Laguna mantiene así su compromiso con la formación como eje estratégico del desarrollo local, apostando por programas que contribuyan a generar oportunidades, mejorar competencias y favorecer un acceso más sólido y estable al empleo.
