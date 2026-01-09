El Festival Internacional Flamenco Romí homenajea a Paco de Lucía en La Laguna

El Festival Internacional Flamenco Romí Ciudad de La Laguna reúne en el Teatro Leal a cuatro grandes del género que recorrieron escenarios de todo el mundo junto al guitarrista Paco de Lucía. Gracias a la doble cita de Que venga el alba, el público podrá disfrutar de Duquende, David de Jacoba, Chonchi Heredia y Alain Pérez.

El Festival, ya asentado como una cita de referencia en el mundo flamenco, homenajea a Paco de Lucía de la mano de aquellos que acompañaron al maestro en largas giras por los mejores teatros del planeta, después de sus años mano a mano con Camarón de la Isla, haciendo que este arte se conociera y valorara más allá de las fronteras de España.

Durante la presentación del cartel, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, aseguró que es “un auténtico honor formar parte de un festival que pasea el nombre del municipio por todo el mundo”. Además, destacó el esfuerzo de un equipo que “ha creado un evento que da valor a la cultura del pueblo gitano y la visibiliza, a la vez que deja un legado en Canarias”.

Por otra parte, el director artístico, José Heredia, afirmó que “lo que se verá en el escenario es magnífico, el mejor acorde de la historia del Teatro Leal”. Considera que la propuesta musical conseguirá que “se consagre a nivel internacional y dé un salto de calidad”.

Al acto de presentación asistieron el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo; el concejal de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Fran Hernández; la concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz; y la concejala de Bienestar Social y Calidad de vida, María Cruz. También colaboran con el Festival las áreas de Fiestas, que dirige Dailos González, y Hacienda y Servicios Económicos, que dirige Paqui Rivero.

‘Que venga el alba’

Duquende (Sabadell, 1965) comenzó a cantar desde muy niño, y ya con 8 años Camarón le invitó a cantar junto a él. Con ese reconocimiento, Duquende se convirtió en el cantaor oficial de las giras de Paco de Lucía durante más de 20 años. Además, ha grabado más de 10 discos y colaborado en ellos por figuras como Juan Manuel Cañizares o Chicuelo.

David de Jacoba (Motril, 1985) llamó la atención del genio de la guitarra y fue el último cantaor de Paco de Lucía, acompañándole durante los últimos tres años de su vida. El cantaor recuerda con cariño al guitarrista: “la primera vez que vi a Paco hacer una nota a mi lado quise ponerme a llorar”.

El algecireño también apreció las voces femeninas, y para ello escogió a Chonchi Heredia (Granada, 1975), quien giró con él durante varios años. Heredia es una de las voces más valoradas en el mundo del flamenco, descendiente de la familia de las Golondrinas del Sacromonte empezó a cantar con 8 años en la cueva de Los Tarantos y, a los 12, la bailaora La Mariquilla la contrató a nivel profesional. Ha colaborado con figuras del baile como Joaquín Cortés, Juana Amaya o Antonio Canales, entre otros muchos.

Paco de Lucía también contó con el bajo de Alain Pérez (Trinidad, 1977). Como bajista, percusionista, pianista, cantante, compositor y arreglista, el cubano ha recibido grandes elogios de la crítica musical. Defensor de la salsa, la timba y el latin-jazz, su talento le ha permitido trabajar con agrupaciones y músicos de la talla de Irakere, Van Van, Isaac Delgado, Paquito de Rivera, Celia Cruz, Javier Masó «Caramelo» y muchos más.

La dirección musical del festival correrá a cargo de Juan Carmona “El Camborio”, fundador de Ketama y destacado compositor y productor. También estará sobre el escenario la flauta flamenca de Juan Parrilla, el cajón flamenco de Israel Suárez “El Piraña” y el propio sobrino del guitarrista de Algeciras, José María Bandera.

En el baile, regresa por aclamación popular Karime Amaya, sobrina-nieta de la reconocida Carmen Amaya, que compartirá las tablas con José Suárez “El Torombo” y Antonio Amaya Petete.