El Púlpito, en La Laguna, espera por la reposición de una barrera para poner freno al motocross y el 4x4

Las motos y los todoterrenos siguen teniendo vía libre en El Púlpito, la montaña situada enfrente del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. La barrera de grandes dimensiones que fue instalada el 20 de agosto, y que desapareció dos días después, continúa sin ser reemplazada pese a que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna afirmaron en septiembre que se trabajaba para volverla a colocar. «Se repondrá las veces que haga falta», precisaron entonces desde el consistorio sobre un obstáculo cuyo objetivo era poner coto a un problema ambiental de calado.

El veterano dirigente vecinal Justo Reyes, de la Asociación La Atalaya (Camino del Tornero), sigue mostrando su preocupación con el asunto. Este jueves indicó que el próximo 16 de enero tienen una reunión prevista con el Ayuntamiento de La Laguna, así como que han solicitado un encuentro con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y que en los próximos días darán los pasos necesarios para ser atendidos también en el Ayuntamiento de Tegueste, municipio al que corresponde parte de la zona comprendida entre El Púlpito y la Mesa Mota.

Dos días

En concreto, la valla fue instalada el 20 de agosto, el 21 fue anunciada su colocación por parte del Cabildo de Tenerife en una nota de prensa y el 22 ya no estaba allí. Dos posibilidades se encuentran ‘a priori’ sobre la mesa: un sabotaje a la imposibilidad de paso o un robo para aprovechar la barrera o su material. Esta última impedía acceder en el entorno de El Púlpito, mientras que otra –que sí permanece y parece estar dando resultado- hacía lo propio en la zona alta de Las Gavias.

El problema siempre ha permanecido en un relativo segundo plano porque no es un lugar de paso. Sin embargo, lo que sucede en ese ámbito comprendido entre El Púlpito y Las Gavias (montañas de La Atalaya, de La Bandera, del Español...) encierra una degradación por el efecto del motocross y todoterrenos que sorprende, con hendiduras en la tierra, agujeros de grandes dimensiones e, incluso, un descampado de varios miles de metros cuadrados.

Asamblea abierta

El 30 de octubre, el Centro Ciudadano del Camino del Tornero acogió una asamblea abierta en la que los afectados dieron cuenta de la situación. «Esto está pasando de problema medioambiental a otro de seguridad», alertó Reyes en aquel encuentro, antes de precisar que el 7 de octubre se había producido una agresión a un vecino que se dirigió a unos hombres que trataban de cortar una cadena que limita un acceso.

Aquella asamblea derivaba de un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en abril de 2025, que dejó un paquete de medidas para intentar poner freno al destrozo. El último de los puntos del documento fijaba la celebración de esa cita abierta «con la participación del Cabildo, los ayuntamientos, las entidades y los vecinos».

Políticos

El hecho de que finalmente no hubiese interlocutores políticos -a excepción del por entonces portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio- sentó como un jarro de agua fría a quienes tratan de evitar la degradación de la zona. Según indicó Reyes al inicio de la asamblea, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, Domingo Galván, se disculpó por su ausencia y atribuyó esta a una decisión del grupo de gobierno de que los vecinos tuviesen el encuentro y reunirse posteriormente. Se daba la circunstancia de que Galván, que siempre ha mantenido una colaboración estrecha con los movimientos vecinales, había manifestado en el pleno: «Con los brazos abiertos acogemos la propuesta de la asamblea para reunirnos todos».

Así las cosas, el objetivo de los vecinos es lograr acuerdos para que se den nuevos pasos que atajen la situación y que el entorno en su conjunto mejore. Y es que la Mesa Mota y sus alrededores encierran otros problemas aparte de la degradación ocasionada por el motocross y el 4x4, como son un edificio en ruinas, la situación extraña que genera la práctica del ‘cruising’ y una carretera destrozada, para la que ahora se ha anunciado un acuerdo interadministrativo.