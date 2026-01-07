Las obras de La Laguna para 2026: el barranco de La Carnicería será la prioritaria con 2,5 millones

La canalización del barranco de La Carnicería, necesaria para la construcción del futuro Mercado de La Laguna, se lleva la principal partida económica entre las inversiones en obras del Ayuntamiento. La cuantía destinada es de algo más de 2,5 millones de euros. Y el total del Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad asciende a 22,7 millones, lo que representa un 10% del presupuesto del consistorio y crece en un 18,54% respecto al pasado año.

El concejal de Obras, Ángel Chinea, recuerda que con la cantidad dedicada a la canalización del barranco se tiene previsto afrontar la finalización de esta «intervención clave» para poder trasladar el mercado municipal a su antigua ubicación de la plaza del Adelantado. «Precisamente la convocatoria de un concurso internacional para el proyecto del nuevo mercado queda consignada en el presupuesto municipal con 150.000 euros», agrega.

Obras de asfaltado

Entre las partidas presupuestarias también destacan 1,19 millones dirigidos a obras de asfaltado de la red viaria municipal, renovación de las canalizaciones y mejora de firmes y aceras. La creación de zonas de aparcamiento público suma, en distintas intervenciones repartidas por el municipio, más de 767.000 euros. Asimismo, las actuaciones reforma, ampliación y mejora en los edificios públicos alcanzan una inversión de un millón de euros, que se suman 217.145 euros para accesibilidad en centros ciudadanos, otros 209.968 para actuaciones en edificio públicos, 100.000 en los colegios de educación infantil y primaria, y a otra de 150.000 en obras genéricas de accesibilidad.

En una mirada global, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subraya que este incremento en el presupuesto del área responde a la «prioridad» que da el grupo de gobierno «a la inversión pública en materia de obras y accesibilidad, como elemento generador de la economía local y de creación de empleo, herramienta para atender las principales necesidades de los pueblos y barrios en infraestructuras viarias y para seguir avanzando en la consolidación de un municipio más accesible e integrador».

Antigua estación de guaguas

La Concejalía de Obras prevé que la redacción del proyecto para la remodelación de la antigua estación de guaguas de San Benito como nueva sede de la Policía Local salga a licitación este año, para lo que se consigna una partida de 119.128 euros. Igualmente, la plaza de Las Chumberas, «una vez solventados todos los escollos administrativos», está ya licitada y adjudicada. La obra supone una inversión de 159.411 euros, de los que 69.000 aparecen consignados en el presupuesto de este ejercicio.

Cabe resaltar que más de 570.000 euros se destinarán a renovación del mobiliario urbano, con nuevos bancos, papeleras y elementos biosaludables. Otros 289.000 se invertirán en la remodelación de espacios públicos en todo el municipio.

Valle Jiménez

El Centro de Día de Valle Jiménez, que estará ubicado en la antigua escuela infantil, ha visto modificado su proyecto en varias ocasiones, ante la necesidad de actualizar las medidas de seguridad, entre otros elementos. El presupuesto para la ejecución, una vez se cuente con el proyecto definitivo previsto para el primer trimestre de este año, es de 558.461 euros. El Ayuntamiento destina una partida de 148.000 euros para la creación de un Centro de la Cultura Gitana en el municipio. Se añade al listado de actuaciones el expediente para el reinicio las obras de consolidación de las ruinas de San Agustín, que también han sufrido diferentes contratiempos y que reciben 85.000 euros.

Una acción compartida con el Cabildo, además de con el Ayuntamiento de Tegueste, es la demandada renovación de la carretera de acceso a la Mesa Mota, que cuenta con una aportación municipal en 2026 de 610.362 euros. Otra actuación que, como la anterior, fue destacada en la rueda de prensa en la que se presentó el presupuesto es la relativa a los techados de las canchas deportivas del CEIP El Ortigal y el CEIP Las Mercedes, con sendas partidas de 540.173 euros y 853.548 euros.

Aguas

Las inversiones previstas en aguas incluyen 275.428 euros para actuaciones urgentes en drenajes, red de pluviales y saneamiento, y 200.000 euros para la mejora y ampliación de la red general de saneamiento. Otras cantidades significativas se prevén para actuaciones en redes de distribución de baja y media tensión (61.873 euros) y las instalaciones de protección contraincendios en edificios municipales (87.600 euros).

Ángel Chinea pone de relieve que este presupuesto «aborda con equilibrio y rigor las intervenciones más necesarias en el municipio, dando prioridad a las demandas de la ciudadanía, atendiendo a todos los distritos y reforzando la mejora de los espacios públicos».