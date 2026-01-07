La Laguna recoge cerca de 30 toneladas de papel y cartón tras la visita de los Reyes Magos

La Laguna activó un dispositivo especial de limpieza con motivo de la celebración de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente al municipio, especialmente durante la jornada del 6 de enero. Este operativo, coordinado por el Área de Servicios Municipales, permitió recuperar la normalidad en un corto espacio de tiempo gracias al esfuerzo y trabajo del personal implicado y a la correcta planificación de los recursos.

Durante estos días, se han recogido cerca de 30 toneladas de papel y cartón, una cifra que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en una jornada ordinaria se recogen en el municipio alrededor de 12 toneladas diarias de este tipo de residuos. Este incremento puntual refleja tanto la intensa actividad registrada durante la celebración de los Reyes Magos como el creciente compromiso de la ciudadanía con la separación y el reciclaje, superando además los 25.000 kilos recogidos en la pasada edición.

El concejal de Servicios Municipales destacó que “este dispositivo vuelve a demostrar la capacidad de respuesta del servicio de limpieza municipal en días de gran afluencia. Queremos reconocer públicamente el esfuerzo, la profesionalidad y la eficacia de los operarios y operarias, que permiten que La Laguna recupere su imagen habitual tras una jornada tan especial para miles de familias”.

Para llevar a cabo este operativo, el Ayuntamiento reforzó los medios habituales del servicio de limpieza, incrementando tanto los recursos humanos como los medios mecánicos disponibles con un despliegue de 45 operarios, así como con vehículos especializados para la recogida de residuos, que actuaron de forma coordinada desde la finalización de los actos hasta las primeras horas del día siguiente.

El concejal subrayó que “la rapidez con la que cada uno de los pueblos y barrios del municipio va recuperando la normalidad es fruto de una planificación previa y del compromiso diario del personal de limpieza, que trabaja de manera constante para mantener los espacios públicos en condiciones óptimas tras celebraciones multitudinarias”.

Asimismo, quiso poner en valor la colaboración vecinal, señalando que “cada año observamos una mayor concienciación ciudadana a la hora de reciclar, especialmente en la correcta separación del papel y el cartón. Esa implicación facilita enormemente la labor de recogida y contribuye a un municipio más limpio y sostenible”.

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se agradece el esfuerzo del personal del servicio de limpieza y se recuerda la importancia de mantener hábitos responsables en la gestión de residuos, especialmente tras grandes eventos, para seguir cuidando el entorno urbano y garantizar espacios públicos de calidad para toda la ciudadanía.