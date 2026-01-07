La Laguna culmina el Plan de Empleo Rural con actuaciones de recuperación ambiental en la Mesa Mota y San Roque

El Ayuntamiento de La Laguna ha finalizado el Plan de Empleo Rural ‘Recuperación ambiental en la Mesa Mota y en las Laderas de San Roque 2025’, una actuación desarrollada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre que ha permitido ejecutar trabajos de restauración ambiental, mejora paisajística y conservación del suelo en dos enclaves de alto valor natural del municipio.

El proyecto ha contado con un equipo de 72 personas, que han desarrollado labores de desbroce manual, limpieza de senderos, eliminación de especies invasoras, reposición de plantas muertas y su repoblación con especies autóctonas, siguiendo criterios técnicos de conservación ambiental y seguridad.

El concejal de Desarrollo Local y Medioambiente, Domingo Galván, destacó que este plan “demuestra que las políticas de empleo pueden ir de la mano de la protección del territorio”. En este sentido, subrayó que “las actuaciones realizadas han permitido avanzar en la recuperación ecológica de la Mesa Mota y de las laderas de San Roque, reforzando la biodiversidad y mejorando el estado del suelo con técnicas respetuosas y sostenibles”.

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señaló que “este tipo de actuaciones tienen un impacto directo en la seguridad, el paisaje y el disfrute ciudadano de los espacios naturales”. Añadió que “la limpieza de senderos, la retirada de vegetación invasora y la mejora del entorno contribuyen a prevenir riesgos y a consolidar un modelo de gestión pública responsable y continuada”. En este sentido el edil apuntó que se ha trabajado de manera conjunta para la retirada y gestión de los residuos retirados.

En la Mesa Mota, los trabajos se han centrado en el desbroce de material vegetal seco, la limpieza de caminos y zonas repobladas, la eliminación de especies invasoras y la reposición de marras de repoblaciones anteriores. En este espacio se han trasplantado 134 ejemplares de especies propias del monteverde y del bosque termófilo, como viñátigos, fayas, pinos canarios, sabinas, cedros y madroños, procedentes del vivero de La Tahonilla, con riegos periódicos y protección individualizada.

En las laderas de San Roque, los trabajos han incluido desbroces manuales, acondicionamiento de caminos, protección del suelo mediante acolchados vegetales y la reposición de 80 plantas de especies autóctonas como mocanes, fayas, pinos canarios, hipéricos, palo de sangre o jocamas. Además, se ha intervenido en zonas especialmente erosionadas y en espacios ajardinados próximos, como la plaza de la ermita de San Roque y áreas verdes de Las Quinteras.

El Plan de Empleo Rural ha permitido también la eliminación controlada de numerosas especies invasoras, entre ellas rabo de gato, tuneras, tabaco moro, caña común, eucaliptos, acacias o tartagueros, aplicando los protocolos establecidos para evitar su proliferación y garantizar una gestión segura de los restos vegetales.

Con la finalización de este proyecto, el Ayuntamiento de La Laguna consolida una línea de trabajo que combina empleo, conservación ambiental y mejora del espacio público, reforzando el compromiso municipal con la protección del patrimonio natural y la calidad de vida de la ciudadanía.