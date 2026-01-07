La Laguna aumenta un 18% el presupuesto en Obras, Infraestructuras y Accesibilidad hasta los 22,7 millones

El Ayuntamiento de La Laguna cuenta en el ejercicio 2026 con un presupuesto de 22.773.556 euros para el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad. Esta cifra representa el 10% del presupuesto total de gasto de la Corporación municipal, y supone un incremento del 18,54% respecto al pasado ejercicio. La finalización de la canalización del barranco de la Carnicería, las obras de reforma y mejora en edificios y espacios públicos y el asfaltado de carreteras municipales figuran entre las principales inversiones consignadas para 2026.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subraya que este incremento en el presupuesto del área responde a “la prioridad que damos desde este grupo de Gobierno a la inversión pública en materia de obras y accesibilidad, como elemento generador de la economía local y de creación de empleo, herramienta para atender las principales necesidades de los pueblos y barrios en infraestructuras viarias y para seguir avanzando en la consolidación de un municipio más accesible e integrador”.

Para el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, este presupuesto “aborda con equilibrio y rigor las intervenciones más necesarias en el municipio, dando prioridad a las demandas de la ciudadanía, atendiendo a todos los distritos y reforzando la mejora de los espacios públicos”.

Con una partida de 2.519.951 euros, las obras de canalización del barranco de la Carnicería constituyen la mayor inversión prevista en el presente ejercicio. Ángel Chinea explica que con esta cantidad se tiene previsto afrontar la finalización de esta intervención clave para poder trasladar el mercado municipal a su antigua ubicación de la plaza del Cristo. Precisamente la convocatoria de un concurso internacional para el proyecto del nuevo mercado queda consignada en el presupuesto municipal con 150.000 euros.

Otra de las principales partidas presupuestarias, con 1,19 millones, se dirige a obras de asfaltado de la red viaria municipal, renovación de las canalizaciones y mejora de firmes y aceras. A esta cantidad se suman las actuaciones previstas en el polígono industrial de Los Majuelos, presupuestadas en 861.268 euros, que incluyen la ejecución de una nueva rotonda de conexión de la avenida Gandhi con la avenida El Paso, además del asfaltado del firme y mejora del acerado, la habilitación de espacios para recarga de vehículos eléctricos, renovación de la iluminación y plantación de árboles y zonas ajardinadas. Estas actuaciones cuentan con el respaldo del Cabildo de Tenerife, que aporta un millón de euros.

También una actuación compartida con el Cabildo, además de con el Ayuntamiento de Tegueste, es la demandada renovación de la vía de acceso a la Mesa Mota, que cuenta con una aportación municipal en 2026 de 610.362 euros.

La creación de zonas de aparcamiento público suma, en distintas intervenciones repartidas por el municipio, más de 767.000 euros. Asimismo, las actuaciones Reforma, Ampliación y Mejora (RAM) en los edificios públicos del municipio alcanzan una inversión de 1.097.000 euros, que se suman a una partida de 217.145 euros para accesibilidad en centros ciudadanos, otros 209.968 euros para actuaciones en edificio públicos, 100.000 euros en los colegios de educación infantil y primaria, y a otra de 150.000 euros en obras genéricas de accesibilidad.

Más de 570.000 euros se destinarán a renovación del mobiliario urbano, con nuevos bancos, papeleras y elementos biosaludables. Otros 289.000 euros se invertirán en la remodelación de espacios públicos en todo el municipio.

Los techados de las canchas deportivas del CEIP El Ortigal y el CEIP Las Mercedes, cuentan con sendas partidas de 540.173 euros y 853.548 euros y serán ejecutadas durante el presente año, atendiendo a una demanda histórica de la comunidad educativa de ambos centros y de las propias comunidades vecinales de El Ortigal y Las Mercedes.

La concejalía de Obras e Infraestructuras prevé que la redacción del proyecto para la remodelación de la antigua estación de guaguas de San Benito como nueva sede de la Policía Local salga a licitación este año, para lo que se consigna una partida de 119.128 euros. Igualmente, la plaza de Las Chumberas, una vez solventados todos los escollos administrativos, está ya licitada y adjudicada. La obra supone una inversión de 159.411 euros, de los cuales 69.000 euros aparecen consignados en el presupuesto de este ejercicio.

El Centro de Día de Valle Jiménez, que estará ubicado en la antigua escuela infantil, ha visto modificado su proyecto varias veces, ante la necesidad de actualizar las medidas de seguridad, entre otros elementos. El presupuesto para la ejecución, una vez se cuente con el proyecto definitivo previsto para el primer trimestre de este año, es de 558.461 euros. El Ayuntamiento también destina una partida de 148.000 euros para la creación de un Centro de la Cultura Gitana en el municipio. El expediente para el reinicio las obras de consolidación de las ruinas de San Agustín, que también han sufrido diferentes contratiempos, cuenta con 85.000 euros.

En materia de aguas, las inversiones previstas incluyen 275.428 euros para actuaciones urgentes en drenajes, red de pluviales y saneamiento; y 200.000 euros para la mejora y ampliación de la red general de saneamiento.

Otras cantidades significativas se prevén para actuaciones en redes de distribución de baja y media tensión (61.873 euros) y las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales (87.600 euros).