El barrio lagunero de San Matías cuenta su historia a través de un proyecto ciudadano basado en rutas teatralizadas

El entorno de la plaza Domingo Cubas de San Matías se transformará este próximo sábado, a partir de las 18:00 horas, en el escenario de una ruta teatralizada muy especial dedicada a la historia de este núcleo poblacional de San Cristóbal de La Laguna. Unas 50 personas, principalmente vecinos y vecinas de la zona, serán los protagonistas de esta acción que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Universidad de La Laguna, a través del proyecto científico ‘ParticipaBarrio’.

Este miércoles se ha llevado a cabo la presentación oficial de este proyecto, que lleva por título ‘Historia de un barrio en la lucha’, con la implicación del primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo; el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Fran Hernández; la presidenta de AAVV de la Montaña de San Matías, Conchi Casanova; y el profesor de la ULL, Vicente Zapata.

Albelo agradeció la implicación de los colectivos y entidades que dan forma a esta iniciativa y subrayó que “el mejor distintivo que puede tener esta propuesta es que está construida por y para el barrio, constituyendo un ejercicio ejemplar de memoria colectiva y compartida que dignificará la historia de San Matías. Se trata de un patrimonio intangible que debe ser transmitido por sus propios protagonistas, haciendo aún más grande nuestro legado como municipio”.

Por su parte, Fran Hernández, destacó el valor de esta representación, “creada e interpretada por los propios vecinos y vecinas de San Matías para contar su historia, la que han vivido y construido con el paso del tiempo”. Hernández subrayó la importancia de la participación ciudadana para preservar la identidad de la zona, fortalecer los vínculos vecinales y hacer comunidad, poniendo en valor el compromiso de un pueblo que mantiene viva su memoria colectiva a través de iniciativas culturales nacidas desde la propia ciudadanía.

Asimismo, Conchi Casanova explicó que “estas rutas verán la luz después de que se haya hecho una labor previa de investigación y escucha activa. Toda la información recopilada hasta la fecha se transmitirá a través de la implicación de medio centenar de personas de entre 70 y 80 años, repartidas entre actores, actrices, figurantes y personal técnico. Este es el gran valor que tiene esta representación, no la calidad del espectáculo en sí, sino las vivencias y el sentimiento que transmiten sus protagonistas”. Por último, la representante de la Asociación Vecinal de la Montaña de San Matías, organizadora de esta actividad, agradeció también la financiación aportada por otras entidades como la Fundación La Caixa.

Finalmente, Vicente Zapata expuso que “esta acción será el resultado de un amplio proceso comunitario que retroalimentará lo que se viene haciendo en años anteriores y reforzará los retos del futuro, especialmente la convivencia social y el fortalecimiento de los lazos vecinales. Este proyecto teje comunidad y construye relaciones en un barrio que se ha diversificado mucho en la última década”. Por último, el representante de la ULL avanzó que los integrantes de esta propuesta viajarán a finales de enero a Madrid para participar en un encuentro vecinal estatal, en el que se compartirán los resultados de experiencias comunitarias de esta índole que buscan reforzar la cohesión social.