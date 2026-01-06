Techos para que los alumnos no se mojen: 1,4 millones para las canchas de El Ortigal y Las Mercedes, en La Laguna

El techado de las canchas deportivas de los colegios de El Ortigal y Las Mercedes recibirá alrededor de 1,4 millones de euros en los presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna de 2026. Se trata de dos actuaciones de relevancia por cuanto detrás hay sendas reivindicaciones que se pierden en el transcurrir de los años sin que, por unas cosas o por otras, hayan acabado de llevarse a efecto.

La consignación de partidas económicas para estos trabajos fue destacada durante la rueda de prensa en la que el grupo de gobierno desgranó el pasado 26 de diciembre las cuentas municipales. ¿Pero cuánto recibirá cada una de ellas y en qué punto se encuentran sendos proyectos? Fuentes oficiales del gobierno local indicaron que la de El Ortigal contará con algo más de 540.000 euros y que se encuentra más avanzada, mientras que Las Mercedes tiene consignados 853.000 euros y aún no ha sido licitada.

El Ortigal

En particular, los trabajos de El Ortigal cuentan con un presupuesto de 540.173 euros y, actualmente, por la mesa de contratación se ha propuesto empresa adjudicataria de la obra y se estima que podrán comenzar en el primer semestre de 2026. La anterior es una actuación valorada en aproximadamente 1,8 millones de euros, de los que aproximadamente 1,2 serán aportados por el consistorio lagunero y 600.000, por el Gobierno de Canarias.

El pasado mes de octubre se conoció que la actuación en la infraestructura había dado un paso relevante con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de los trabajos, con un valor estimado del contrato de 1,6 millones de euros. La previsión era que, una vez que estuviesen adjudicadas y en marcha las obras, durasen doce meses. «No se trata solo de un techado, sino de un pabellón cerrado que incluye graderío, vestuarios y las instalaciones necesarias para su utilización con fines deportivos en horario de tarde, beneficiando directamente a los vecinos de El Ortigal», destacaron desde la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad.

Las Mercedes

Por su parte, y según los datos aportados por el Ayuntamiento, la obra denominada Pabellón Deportivo del CEIP Las Mercedes supondrá un presupuesto estimado de 1,5 millones de euros. El área de Obras «cuenta ya con la actualización del proyecto, que está siendo revisado para su aprobación definitiva». Una vez se dé este paso, la obra saldrá a licitación.

El coste del techado del pabellón de Las Mercedes es de aproximadamente esos 1,5 millones, que serán sufragados por el Ayuntamiento con un importe estimado de 900.000 euros y por el Gobierno de Canarias, con una aportación de 600.000 euros. Respecto a las previsiones de inicio, dependerá de que el proyecto esté aprobado definitivamente y no requiera nuevas actualizaciones para poder licitarlo este año.