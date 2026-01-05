Los Reyes Magos ya están en La Laguna y sopesan si celebrar la Cabalgata

El casco histórico de La Laguna se reencontró este lunes por la mañana con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al Ayuntamiento, fueron recibidos por el alcalde y recorrieron la calle de La Carrera hasta la torre de La Concepción, donde recibieron las llaves mágicas de la ciudad.

“Le pedí el equipaje del Barcelona, un balón y unas espinilleras”, afirmó Raúl Díaz, de siete años, que seguía el desfile junto a sus padres en la zona de la Catedral. En cambio, Hugo Rodríguez destacaba de su carta un patinete eléctrico. “Él dice el patinete, pero la lista es bastante más grande”, expresó su tío, Juan Carlos Rodríguez.

Pendientes de la lluvia para celebrar la cabalgata

No estaba claro si el recorrido desde las casas consistoriales hasta La Concepción se realizaría, pero la lluvia pareció dar una tregua y la comitiva salió calle arriba. Fue una tregua corta, porque pronto hizo acto de presencia. Iba y venía. La Cabalgata, prevista a partir de las 18:30 horas, está 'en veremos' y su celebración o no se decidirá durante la tarde.

En caso de celebrarse, el recorrido partirá desde la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, subirá la calle de La Carrera, bajará Herradores y terminará en Heraclio Sánchez. Se trata de un trayecto de nueva implantación.

Habrá regalos

Sea como fuere, el rey Melchor llamó a la calma durante el acto matutino: “Ni el viento ni la lluvia van a impedir que los Reyes Magos de Oriente lleguen esta noche a todos los hogares de La Laguna, y que todos los niños reciban los regalos que esperan con tanta ilusión”.