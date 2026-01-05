Los Reyes Magos inician en La Laguna su paso por Canarias repartiendo miles de regalos y montañas de ilusión

Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en Tenerife. Han llegado a La Laguna directamente desde Oriente para repartir miles de regalos y montañas de ilusión a todos los hogares de Canarias.

Apenas pasaban unos minutos de las 11 horas cuando los Reyes Magos hacían su aparición en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna junto al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que los ha recibido con todos los honores, agradeciéndoles que hayan elegido la ciudad Patrimonio de la Humanidad como primer punto para su estancia en el Archipiélago.

Junto al alcalde, el resto de la Corporación Municipal ha saludado en el salón de plenos a Sus Majestades, donde han firmado en el libro de honor del Ayuntamiento y han dirigido un mensaje de paz y fraternidad a todos los pueblos del mundo, abogando por el cuidado de la infancia. Mientras, en la plaza del Adelantado los pajes reales se encargaban de animar la llegada de Sus Majestades.

Luis Yeray Gutiérrez agradeció que “pese la lluvia, pese a las dificultades, pese a los conflictos bélicos que nos amenazan, los Reyes Magos sean siempre emisarios incansables de concordia”, y que “a pesar de sus muchos años, conserven intactas las fuerzas y las energías para llevar tanta alegría y tanta ilusión a todos los hogares, y de manera especial a todos los niños y niñas de La Laguna, de Canarias y del mundo”.

Los Reyes Magos se dan un baño de masas en La Laguna

Tras la recepción en el salón de plenos, los Reyes Magos bajaron a la plaza del Adelantado para saludar a la multitud de familias que les esperaban ansiosas, pese a la amenaza de lluvia, en medio de la algarabía infantil. Las abundantes precipitaciones que han caído durante toda la mañana condicionaron la jornada, hasta el punto de que el aguacero sorprendió a Sus Majestades y su corte real, mientras se trasladaban hasta la iglesia de La Concepción, acompañados por los carteros del servicio de Correos, encargados de recoger las cartas de los pequeños, y los camellos de los Reyes. Ello no impidió que Melchor, Gaspar y Baltasar continuaran su recorrido a pie por la calle Obispo Rey Redondo, saludando a las personas que, desafiando al mal tiempo, continuaban congregadas para recibir a los Reyes Magos, quienes recogían personalmente las cartas y se hacían ‘selfies’ con todo aquel que se lo solicitaba.

Una vez en la Concepción, y aprovechando una tregua del tiempo, los Reyes Magos subieron a la emblemática torre, uno de los principales símbolos de la ciudad, para saludar desde sus ventanas a grandes y pequeños. En el escenario montado al efecto al pie de la torre, el alcalde les hizo entrega a Sus Majestades de las llaves mágicas de la ciudad, con las que podrán entrar en todos los hogares en la noche más mágica del año para dejar sus regalos.

También esta tarde la previsión meteorológica es de precipitaciones, por lo que desde el Ayuntamiento se está barajando si mantener o no la tradicional Cabalgata de Reyes, prevista para las 18:30 horas, si bien esta decisión no será tomada hasta dentro de unas horas, en función de cómo evolucione la situación. No obstante, el propio rey Melchor ha asegurado que “ni el viento ni la lluvia van a impedir que los Reyes Magos de Oriente lleguen esta noche a todos los hogares de La Laguna, y que todos los niños y niñas reciban los regalos que esperan con tanta ilusión”.