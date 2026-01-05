Cabalgata bajo la lluvia en La Laguna: "Los Reyes son mágicos y no se mojan"

Pasarán algunos años y la Cabalgata de Reyes que se celebró este lunes en el centro histórico de La Laguna permanecerá en el recuerdo colectivo por las condiciones meteorológicas en las que tuvo lugar. Fue un desfile que se desarrolló bajo la lluvia, que en unos momentos cayó discretamente y que otras veces lo hizo con fuerza.

El tiempo se lo puso difícil al Ayuntamiento. Su apuesta fue apurar hasta el último momento para decidir si el acto se realizaba o no. «Los Reyes Magos pondrán todo de su parte para que la gran Cabalgata recorra el centro de La Laguna. Aunque el tiempo es inestable, esperarán hasta el último instante para ver si es posible que nadie se quede sin ver a Sus Majestades», anunció el consistorio ya a las 18:00 horas, a apenas 30 minutos del comienzo.

Aguere lluviosa y fría

Y salió la Cabalgata por una Aguere lluviosa, fría, con charcos... Una Aguere muy Aguere. Por primera vez empezó el desfile en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y terminó en Heraclio Sánchez, previo paso por las calles de La Carrera y Herradores. Si de por sí el nuevo recorrido se concentraba en un sector limitado del casco y se esperaba una aglomeración grande en unas pocas vías, mayor fue esta en el inicio por el deseo de muchas familias de encontrarse con los Reyes y poner pies en polvorosa para evitar el frío.

Cabalgata de Reyes de La Laguna / María Pisaca

La magia de los Reyes Magos es indudable, pero resulta difícil contar el acto de este 5 de enero dejando a un lado el tiempo. Los paraguas eran el elemento protagonista. Y también los chubasqueros. Caramelos de goma por el suelo que se mojaron y que ya nadie quería. El palo de agua que cayó cuando Baltasar llegó al cruce de las calles de La Carrera y Viana fue de los buenos. Y siguió lloviendo más flojo, más fuerte... Y así.

Una bicicleta

«Los Reyes son mágicos y no se mojan», decía un pequeño de nombre David en la calle de La Carrera a su padre, Fran López, que se quedó con cara de sorpresa ante la ocurrencia de su hijo. «Se mojan un poco, pero se secan rápido», le respondió. David quiso dejar claro que le había pedido a los Magos de Oriente una bicicleta y un casco. «No hace falta que lo lean en el periódico; ellos vieron la carta», lo tranquilizó su padre.

«Yo le pedí un juego de muñecas en el que vienen varias juntas y un balón de voleibol», indicó Sofía García, de seis años, que seguía la Cabalgata a unos metros. «No está la tarde sino para una cabalgata», apostilló su madre, Laura González, entre risas.

Personajes animados

Toda clase de personajes animados en diversas carrozas, elementos luminosos o los empleados de Correos integraban una comitiva que avanzaba a ritmo de bandas y otros colectivos de animación. Se trataba, en realidad, de la segunda parte de un acto mayor, porque los Magos de Oriente ya habían estado por la mañana en La Laguna, cuando fueron recibidos por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, en el Ayuntamiento y les fue entregada la llave de la ciudad.

Algunos rezagados, como Raúl Díaz, de siete años, llevaron sus cartas. Él pedía el equipaje del Barcelona, un balón y unas espinilleras. Hugo Rodríguez destacaba en la suya un patinete eléctrico. «Él dice el patinete, pero la lista es bastante más grande», expresó su tío, Juan Carlos Rodríguez.