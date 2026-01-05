Cabalgata bajo la lluvia en La Laguna: "Los Reyes son mágicos y no se mojan"
El Ayuntamiento apura hasta último momento y celebra el desfile de los Reyes Magos
La Cabalgata de los Reyes Magos ya se encuentra en marcha en La Laguna pese a la lluvia y los palos de agua que han marcado la jornada en la Ciudad de los Adelantados. Papeleta difícil para el Ayuntamiento, que decidió esperar hasta último momento y, finalmente, celebrar el acto pese a que llovía en su inicio.
"Los Reyes son mágicos y no se mojan", decía un pequeño de nombre David en la calle de La Carrera a su padre. "Se mojan un poco, pero se secan rápido", le respondió su progenitor, Fran López.
Paraguas abiertos y varias filas al inicio del desfile, que por primera vez comenzó en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y tenía previsto terminar en la calle Heraclio Sánchez, para lo que antes habría de subir La Carrera y bajar Herradores.
Si el recorrido se concentraba en un sector concreto del casco, más lo hizo por el deseo de muchas familias de encontrarse con los Reyes y poner pies en polvorosa para evitar el agua y el frío.
"Yo le pedí un juego de muñecas que vienen varias juntas y un balón de voleibol", indicó Sofía, de seis años. "No está la tarde sino para una cabalgata", apostilló su madre, Laura González, entte risas.
El mundo de fantasía de la Cabalgata parecía aumentar algún grado la temperatura de la vieja Aguere, especialmente fría este lunes. Quince minutos después del inicio, los paraguas seguían abiertos, pero la lluvia parecía haber amainado.
"Yo quiero unos legos nuevos y unos tenis para baloncesto", dijo Aarón Pérez, de 8 años y que aseguró haberse portado bien.
