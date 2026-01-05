El Ayuntamiento de La Laguna acometerá la adecuación de un talud en el camino de La Degollada

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para el próximo 12 de enero el inicio de los trabajos de adecuación de un tramo de talud ubicado en el camino La Degollada, en el entorno de Las Mercedes. La duración prevista de estas obras demandadas por la ciudadanía será de un mes, aproximadamente, en función del avance de las intervenciones.

El concejal responsable del Área, Ángel Chinea, explicó que “este proyecto se ha priorizado en el tiempo y se ejecutará con medios propios, teniendo en cuenta los recientes desprendimientos que se han registrado en este punto del municipio con las últimas borrascas. Para evitar cualquier incidencia, hemos agilizado desde verano de 2025 los levantamientos topográficos y estudios correspondientes para agilizar su ejecución”.

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad comunicará vía correo ordinario las modificaciones y accesos a las zonas afectadas durante el desarrollo de los trabajos, tanto diurnos como nocturnos, a medida que se avance en la actuación.

El Consistorio agradece de antemano la comprensión de los vecinos y vecinas del entorno y solicita la colaboración de los vehículos que transiten por este punto del municipio, siguiendo en todo momento las indicaciones de los operarios y la señalización instalada.

A partir del 12 de enero, se irán realizando cortes y desvíos de tráfico, aunque se permitirá el acceso a garajes a la población residente de manera regulada. Además, el Ayuntamiento de La Laguna pone a disposición de la ciudadanía a través del teléfono de contacto 689 502 512 y el correo electrónico incidenciasviaslalaguna@vias.es para hacer llegar cualquier incidencia a la Corporación local.