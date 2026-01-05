Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Osasuna Promesas - CD TenerifeBorrasca abandona TenerifeAccidente mortal en CanariasSituación en VenezuelaCompras de ReyesBonoloto cae en Tenerife
instagramlinkedin

Mejoras en la Anaga lagunera: 260.000 euros para modernizar el Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen

Las obras supondrán la redistribución de espacios y la actualización del contenido expositivo de la instalación

El acceso al Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen.

El acceso al Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen. / El Día

Domingo Ramos

La Laguna

El Centro de Visitantes de La Cruz del Carmen, el principal espacio de estas características del Macizo de Anaga, se encamina hacia su renovación. Se trata de unos trabajos con un presupuesto que asciende a 259.360 euros y que, a grandes rasgos, buscan cumplir los requisitos de una nueva demanda de redistribución de los espacios y una modernización del contenido expositivo.

El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife publicó el 31 de diciembre un anuncio del Cabildo sobre la fase de información pública –por 20 días hábiles– de la aprobación provisional del proyecto denominado Modernización del Centro de Visitantes Cruz del Carmen: fases A y B. Este fue aprobado mediante una resolución del 26 de diciembre de 2025 y se encuentra financiado con Fondos Next Generation.

Acondicionar y modernizar

«El objeto del proyecto es acondicionar y modernizar las instalaciones del Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen y del módulo de oficinas anejo, con el fin de mejorar las condiciones de confort, accesibilidad y optimización del espacio, tanto para los usuarios visitantes como para el personal del centro», recoge la memoria descriptiva del proyecto. «Asimismo, se persigue alcanzar la máxima eficiencia en el consumo de agua y energía, favoreciendo la integración de las edificaciones en su entorno», añade.

El documento anterior apunta que la reforma permitirá consolidar el centro «como un equipamiento estratégico de acogida, información, interpretación y gestión del Parque Rural de Anaga, adaptado a los estándares contemporáneos de calidad, accesibilidad y servicio público».

Necesidades actuales

Más en detalle, el anuncio del BOP plantea que las obras objeto de este proyecto comprenden la redistribución interior de los espacios para optimizar su funcionalidad y adaptarlos a las necesidades actuales del servicio; la adecuación del recorrido perimetral del edificio, mejorando la accesibilidad y la relación del inmueble con su entorno inmediato, y la reubicación de instalaciones con el fin de racionalizar su disposición y mejorar la eficiencia energética. Además, se une a lo anterior la colocación de una pérgola ligera en el área exterior, «concebida como elemento de refugio climático y sombreado, que contribuye al confort térmico de los visitantes y a la integración paisajística del conjunto».

Noticias relacionadas y más

En cuanto al módulo anexo, la intervención se centra en la redistribución interior del espacio y la sustitución de los revestimientos interiores, «con el objetivo de modernizar el edificio y mejorar su funcionalidad y confort, manteniendo la integración con el conjunto existente». Otro de los aspectos que se abordará es la digitalización de los puestos de trabajo del personal que atiende en el Centro de Visitantes y los recursos que se necesitan para el aula de educación ambiental y los elementos expositivos del centro de visitantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las carreteras en peor estado de Tenerife está más cerca de su arreglo: la subida a la Mesa Mota recibirá 1,2 millones
  2. Casa Peter baja la persiana tras más de seis décadas como pionero del perrito caliente en Tenerife
  3. La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial
  4. El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
  5. La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
  6. «Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna
  7. Un barrizal en la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna
  8. La Laguna tiene el suelo para ampliar el Camino Cañaveral

Mejoras en la Anaga lagunera: 260.000 euros para modernizar el Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen

Mejoras en la Anaga lagunera: 260.000 euros para modernizar el Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen

Ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Gran Canaria: esta es la localidad que tiene la Cabalgata de los Reyes Magos más antigua de Canarias y la cuarta de toda España

Ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Gran Canaria: esta es la localidad que tiene la Cabalgata de los Reyes Magos más antigua de Canarias y la cuarta de toda España

Tranvías dobles y cada diez minutos en la víspera de Reyes Magos en Tenerife

Tranvías dobles y cada diez minutos en la víspera de Reyes Magos en Tenerife

Cualquier vecino podrá intervenir en los plenos de La Laguna sin aportar firmas con el nuevo Reglamento de Participación

Cualquier vecino podrá intervenir en los plenos de La Laguna sin aportar firmas con el nuevo Reglamento de Participación

Estas son las calles que sufrirán cortes en La Laguna por la Cabalgata de los Reyes Magos 2026

Estas son las calles que sufrirán cortes en La Laguna por la Cabalgata de los Reyes Magos 2026

Regalos con identidad en el Mercado Navideño de Artesanía de La Laguna

Regalos con identidad en el Mercado Navideño de Artesanía de La Laguna

Cabalgata de Reyes en La Laguna 2026: horario, recorrido y todas las novedades

Cabalgata de Reyes en La Laguna 2026: horario, recorrido y todas las novedades

El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna

El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
Tracking Pixel Contents