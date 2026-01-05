Mejoras en la Anaga lagunera: 260.000 euros para modernizar el Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen

El Centro de Visitantes de La Cruz del Carmen, el principal espacio de estas características del Macizo de Anaga, se encamina hacia su renovación. Se trata de unos trabajos con un presupuesto que asciende a 259.360 euros y que, a grandes rasgos, buscan cumplir los requisitos de una nueva demanda de redistribución de los espacios y una modernización del contenido expositivo.

El Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife publicó el 31 de diciembre un anuncio del Cabildo sobre la fase de información pública –por 20 días hábiles– de la aprobación provisional del proyecto denominado Modernización del Centro de Visitantes Cruz del Carmen: fases A y B. Este fue aprobado mediante una resolución del 26 de diciembre de 2025 y se encuentra financiado con Fondos Next Generation.

Acondicionar y modernizar

«El objeto del proyecto es acondicionar y modernizar las instalaciones del Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen y del módulo de oficinas anejo, con el fin de mejorar las condiciones de confort, accesibilidad y optimización del espacio, tanto para los usuarios visitantes como para el personal del centro», recoge la memoria descriptiva del proyecto. «Asimismo, se persigue alcanzar la máxima eficiencia en el consumo de agua y energía, favoreciendo la integración de las edificaciones en su entorno», añade.

El documento anterior apunta que la reforma permitirá consolidar el centro «como un equipamiento estratégico de acogida, información, interpretación y gestión del Parque Rural de Anaga, adaptado a los estándares contemporáneos de calidad, accesibilidad y servicio público».

Necesidades actuales

Más en detalle, el anuncio del BOP plantea que las obras objeto de este proyecto comprenden la redistribución interior de los espacios para optimizar su funcionalidad y adaptarlos a las necesidades actuales del servicio; la adecuación del recorrido perimetral del edificio, mejorando la accesibilidad y la relación del inmueble con su entorno inmediato, y la reubicación de instalaciones con el fin de racionalizar su disposición y mejorar la eficiencia energética. Además, se une a lo anterior la colocación de una pérgola ligera en el área exterior, «concebida como elemento de refugio climático y sombreado, que contribuye al confort térmico de los visitantes y a la integración paisajística del conjunto».

En cuanto al módulo anexo, la intervención se centra en la redistribución interior del espacio y la sustitución de los revestimientos interiores, «con el objetivo de modernizar el edificio y mejorar su funcionalidad y confort, manteniendo la integración con el conjunto existente». Otro de los aspectos que se abordará es la digitalización de los puestos de trabajo del personal que atiende en el Centro de Visitantes y los recursos que se necesitan para el aula de educación ambiental y los elementos expositivos del centro de visitantes.