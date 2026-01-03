Estas son las calles que sufrirán cortes en La Laguna por la Cabalgata de los Reyes Magos 2026

La cabalgata de Reyes se celebrará durante la tarde de este 5 de enero en los pueblos y ciudades de todo el país. En Tenerife habrá diferentes opciones para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar en persona, así como a sus pajes reales. Y quién sabe si aún será el momento para más de uno de entregarle su carta de deseos.

Pero para vivir este momento mágico, es necesario que se lleven a cabo ciertas restricciones de tráfico. En el caso de La Laguna, estas alteraciones se realizarán los días 4 y 5 de enero. El primero de ellos, con motivo del traslado de las carrozas, y el segundo, por la propia cabalgata.

Así viene explicado en el bando municipal del Ayuntamiento lagunero, que indica lo siguiente:

Restricciones para el 4 de enero

El domingo 4 queda prohibido el estacionamiento en:

Calle Santo Domingo, desde las 18:00 horas hasta la finalización de la cabalgata el día 05 de enero.

Calle Juan Bordón Falero, en el lateral derecho de la vía, desde el número 4 hasta la Avenida de Taco, desde las 18:00 horas hasta las 02:00 horas del día 06 de enero.

Además, queda prohibida la circulación de vehículos en la calle Santo Domingo desde las 22:00 horas hasta la finalización de la cabalgata el día 05 de enero, desviando la circulación por la calle Padre Herrera.

Restricciones para el 5 de enero

Desde las 15:00 horas del lunes, quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en todas las vías por la que discurra la cabalgata de Reyes hasta la finalización de la misma. Estas son: calle de Santo Domingo, Plaza del Adelantado, Obispo Rey Redondo, Plaza de la Concepción, Hermanos Marrero, Herradores y Heraclio Sánchez.

Tampoco se podrá aparcar en la Plaza del Adelantado, frente al convento de Las Catalinas, desde las 07:00 horas.

En cuanto a las modificaciones de circulación, desde las 10:00 horas y hasta la finalización de la cabalgata, se cortará al tráfico en la Plaza del Adelantado con calle Magistrado Campo Llarena, desviando la circulación por el lado derecho de la Plaza (Palacio de Justicia), así como en todas las vías descritas en el recorrido de la cabalgata y en aquellas transversales que permitan el acceso al mismo, desde las 16:00 horas.