Regalos con identidad en el Mercado Navideño de Artesanía de La Laguna

Prendas de ropa, objetos de decoración, juguetes… La plaza del Adelantado alberga desde este viernes hasta la mágica noche del 5 de enero la XVII Feria-Mercado Navideño de Artesanía de La Laguna. Allí se dan cita una treintena de artesanos que ofrecen piezas con un toque identitario y único. En unos casos son representantes de oficios tradicionales y en otros, de actividades más contemporáneas.

Detrás de cada artesano y de cada producto, una historia. Es el caso de José Luis Santos, de Artesanía Raíces del Teide. Santos es un habitual de este tipo de ferias. Vecino del municipio de La Orotava, este viernes mostraba buenas expectativas con esta edición del Mercado Navideño. «Aquí seguimos haciendo piezas únicas con raíces», manifestó sobre unas obras que en algunos casos requieren días de trabajo.

Mañana y tarde

«La feria apuesta por un modelo cercano y accesible, que permite al público conocer de primera mano el proceso creativo y el valor añadido de los productos hechos a mano», destacaron desde el Cabildo de Tenerife, que organiza la muestra junto al Ayuntamiento de La Laguna. El espacio estará abierto de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 horas. Su horario se ampliará la noche del 5 de enero hasta las 22:00 horas.

Otra propuesta es la de Farobag. La artesana-modista Elisa Durán vende bolsos reversibles y prendas de ropa multiposición y multigénero. En una mañana de meteorología primero algo inestable y después lluviosa, Durán confió en que esta no generase grandes contratiempos a la actividad de la feria. Lleva doce años en el sector y apostó por el Mercado Navideño de La Laguna.

Trapito'ss

José Eladio Pérez y Dora García venden muñecas en Trapito’ss. Son del barrio lagunero de El Coromoto y durante 35 años se han dedicado a esta actividad artesana. Algunas de sus piezas están dirigidas al juego con los niños y otras, a decoración. Suelen mostrar sus creaciones en las ferias de La Laguna, de otros puntos de Tenerife y del resto de Canarias.

El consejero de Empleo del Cabildo tinerfeño, Efraín Medina, y el concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, Fran Hernández, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a la cita, acompañados de otros ediles laguneros. «La Feria-Mercado de La Laguna permite situar la artesanía en un entorno patrimonial único, acercándola tanto a la ciudadanía como a quienes visitan la ciudad en estas fechas», manifestó Medina, que añadió que «este tipo de mercados no solo favorecen la venta directa, sino que generan un vínculo entre artesanos y público, ayudando a valorar el trabajo, el tiempo y el conocimiento que hay detrás de cada pieza».

Santa Cruz

También en Santa Cruz se pueden adquirir productos artesanos en estas fechas. El Cabildo organiza la Feria de Artesanía en Reyes de la capital, «una de las citas más consolidadas del calendario artesanal de la Isla», que alcanza en esta edición su vigésimoctava convocatoria, según explicó la institución insular en una nota. La muestra se desarrollará del 2 al 5 de enero en la plaza del Príncipe, con el objetivo de impulsar la comercialización de la artesanía en estas fechas.

En el caso santacrucero, en esta edición participan 46 artesanos acreditados por el Cabildo, que ofrecen una amplia muestra de productos, «lo que convierte el centro de la capital en un punto de encuentro entre la tradición, la creatividad y el consumo responsable», recoge la nota de la institución insular.

La feria abre sus puertas en Santa Cruz de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 22:00 horas los días 2, 3 y 4 de enero, mientras que el 5 se ampliará hasta la medianoche. Igual que en La Laguna, la apertura oficial se celebró en la jornada de este viernes y contó con la presencia de Efraín Medina; del concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero; del director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suarez.