Cabalgata de Reyes en La Laguna 2026: horario, recorrido y todas las novedades

La comitiva partirá a las 18:30 horas del 5 de enero de la calle Santo Domingo

Cabalgata de Reyes de La Laguna, archivo.

Cabalgata de Reyes de La Laguna, archivo. / Carsten W. Lauritsen

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una de las noches más mágicas del año está a punto de llegar. La Noche de Reyes es la más esperada por los peques. Esa en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán medio mundo para traer sus regalos a niños y mayores que se hayan portado bien durante todo el año.

Pero más allá de ese laborioso trabajo que realizarán durante toda la madrugada del 5 al 6 de enero, la tarde también la tendrán muy ajetreada, ya que realizarán las tradicionales cabalgatas de Reyes por pueblos y ciudades de todo el país.

En Tenerife, una de las que más adeptos tiene es la celebrada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Horario y recorrido

En esta edición, la comitiva saldrá a las 18:30 horas desde la calle Santo Domingo y seguirá por Obispo Rey Redondo (La Carrera), Hermanos Marrero y Herradores para finalizar en Heraclio Sánchez.

Mapa con el recorrido de la cabalgada.

Mapa con el recorrido de la cabalgada. / E. D.

Zona sin ruido

La cabalgata de La Laguna es totalmente inclusiva. Por ello, el Ayuntamiento habilitará una Zona Naranja (sin ruido) que va desde la calle Santo Domingo hasta el comienzo de Obispo Rey Redondo, así como una Zona PMR que estará habilitada al inicio de esta calle, para garantizar que todas las personas disfruten de la fiesta.

