Cabalgata de Reyes en La Laguna 2026: horario, recorrido y todas las novedades
La comitiva partirá a las 18:30 horas del 5 de enero de la calle Santo Domingo
Una de las noches más mágicas del año está a punto de llegar. La Noche de Reyes es la más esperada por los peques. Esa en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán medio mundo para traer sus regalos a niños y mayores que se hayan portado bien durante todo el año.
Pero más allá de ese laborioso trabajo que realizarán durante toda la madrugada del 5 al 6 de enero, la tarde también la tendrán muy ajetreada, ya que realizarán las tradicionales cabalgatas de Reyes por pueblos y ciudades de todo el país.
En Tenerife, una de las que más adeptos tiene es la celebrada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Horario y recorrido
En esta edición, la comitiva saldrá a las 18:30 horas desde la calle Santo Domingo y seguirá por Obispo Rey Redondo (La Carrera), Hermanos Marrero y Herradores para finalizar en Heraclio Sánchez.
Zona sin ruido
La cabalgata de La Laguna es totalmente inclusiva. Por ello, el Ayuntamiento habilitará una Zona Naranja (sin ruido) que va desde la calle Santo Domingo hasta el comienzo de Obispo Rey Redondo, así como una Zona PMR que estará habilitada al inicio de esta calle, para garantizar que todas las personas disfruten de la fiesta.
- Una de las carreteras en peor estado de Tenerife está más cerca de su arreglo: la subida a la Mesa Mota recibirá 1,2 millones
- Casa Peter baja la persiana tras más de seis décadas como pionero del perrito caliente en Tenerife
- La Laguna de 1588 renace en 3D con la ayuda de la inteligencia artificial
- La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades
- «Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna
- Un barrizal en la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna
- El Ayuntamiento de La Laguna lanza una OPE con 55 plazas de turno libre y 17 de promoción interna
- La Laguna tiene el suelo para ampliar el Camino Cañaveral