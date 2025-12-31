Tejina tendrá un parquin gratuito de 1.700 metros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna aprobó el pago de 630.400 euros para la adquisición de tres parcelas anexas en el pueblo de Tejina, que se transformarán en una nueva zona de aparcamiento gratuito de vehículos, según informa el consistorio en una nota de prensa. Estos terrenos suman un total de 1.700 metros cuadrados, que pasarán a ser de titularidad pública y que se adecuarán previamente para facilitar la entrada y salida de automóviles.

La mayor de las parcelas es de 925 metros cuadrados y las otras dos, de 392,5 cada una. Se localizan frente a la carretera general TF-16, la calle Tomás González Rivero y a la calle de Arriba, al tiempo que lindan con el Barranco de las Cuevas y el camino La Palma, que es peatonal, lo que garantiza la accesibilidad y facilita la gestión del tráfico de los vehículos que quieran hacer uso de la nueva zona de aparcamientos.

La característica de mayor relevancia de la parcela formada por las tres fincas catastrales es el desnivel existente entre los extremos en el frente que da hacia la calle Tomás González Rivero (aproximadamente de cuatro metros de altitud), y su «idónea ubicación con fácil acceso a tres ramales viarios distintos del centro de Tejina», recoge la nota de prensa del Ayuntamiento.

«Los trabajos para la selección y adquisición de estos solares comenzaron en el año 2020, cuando Muvisa solicitó ofertas de suelo, dado el interés del Ayuntamiento de ir habilitando espacios para poder aparcar ante la escasez de estacionamiento en la zona del casco», añade el Ayuntamiento.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recuerda que «una de las principales demandas que nos trasladó la ciudadanía a principios de mandato fue la creación de nuevos espacios de estacionamiento en distintos puntos del municipio».

Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Consistorio, Ángel Chinea, matizó que, a través de estos nuevos espacios, «buscamos facilitar que la ciudadanía abandone su vehículo en puntos estratégicos de los seis distritos». n